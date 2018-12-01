Футбол

Роналду повторил рекорд Чарльза в «Ювентусе»
Матч ТВ
15:32

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил рекорд клуба по числу забитых мячей за 14 стартовых туров серии А. В матче против «Фиорентины» 33-летний португалец забил 10-й гол в дебютном сезоне. Ранее аналогичный рекорд принадлежал Джону Чарльзу в сезоне-1957/58.
Матч ТВ15:32

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Видео: 10-й гол Роналду в Италии и другие моменты матча «Фиорентина» — «Ювентус»

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Роналду установил новый рекорд «Ювентуса» в матче с «Фиорентиной»

Газета.Ru14:53

Роналду повторил рекорд Чарльза в «Ювентусе»

Матч ТВ15:32

Роналду повторил рекорд «Ювентуса»

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Роналду заменили впервые после перехода в «Ювентус». Он также получил первую желтую карточку в серии А

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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