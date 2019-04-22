Футбол

Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»Soccer.ru вчера в 08:05

Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. "Бенфика" требует за своего футболиста 120 млн евро.
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Роналду одобрил приглашение Фелиша в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 18:42

Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником

Бомбардир.рувчера в 10:33

Роналду нашел себе замену

Газета.Ruвчера в 13:41

Источник: Роналду одобрил возможный переход Фелиша в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 13:19

Роналду одобрил переход в «Ювентус» 19-летнего Фелиша из «Бенфики»

Sport24.ruвчера в 11:46

Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»

Soccer.ruвчера в 08:05

Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»

Советский спортвчера в 13:50
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Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Происшествия

Названа причина возгорания креста на могиле певца Евгения Осина

В пресс-службе ГБУ «Ритуал» назвали возможную причину возгорания на могиле певца Евгения Осина.
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров назвал Аллу Пугачеву «главной любовью своей жизни»

Филипп Киркоров рассказал журналистам об своих отношениях с Аллой Пугачевой. Певец называет Примадонну главной любовью в своей жизни.
Обновлено в 02:54
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир после комы

Обновлено в 03:39
Шоу-бизнес

Дарья Екамасова вышла из декрета

Обновлено вчера в 16:30
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по борьбе с аллергией на пыльцу

Роспотребнадзор дал рекомендации россиянам, страдающим от весеннего поллиноза — заболевания, вызванного аллергией на пыльцу.
Обновлено в 05:17
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено вчера в 08:11
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Театры

Театр на Таганке отмечает 55-летие

Обновлено вчера в 17:52
Футбол

Промес: очень скучаю по «Спартаку». Люблю Москву, клуб и фанатов

Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
Обновлено вчера в 17:37
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Политика

Китай раскритиковал санкции США против Ирана

Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Экономика

Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии

Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

Юные убийцы инвалида из Березовского получили 36 лет на четверых

Обновлено в 03:24
Футбол

Игроки «Манчестер Юнайтед» поссорились из-за поражения «Эвертону»

Обновлено в 03:50
Происшествия

Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию

Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче.
Обновлено в 05:22
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Экономика

Mail.ru Group решила заработать на корпоративном IT-заказе

Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений.
Обновлено вчера в 17:49
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон опубликовала фотографии принца Луи, которые делала лично

Сегодня исполняется 1 год млашему сыну принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцу Луи.
Обновлено в 04:40
Общество

Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров

Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Общество

Центр Севастополя остался без электричества

В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Экономика

Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей

Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
Обновлено в 02:01
Политика

Украинский премьер решил покинуть партию Порошенко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.
Обновлено в 02:56
Общество

Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае

Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Политика

Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку

Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Трое «Свидетелей Иеговы» задержаны в Новосибирске

В Новосибирске в рамках уголовного дела обыски были проведены в шести квартирах. После силовики задержали двоих мужчин и женщину.
Обновлено в 02:45
Политика

Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»

Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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