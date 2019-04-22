Футбол
Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»Soccer.ru вчера в 08:05
Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. "Бенфика" требует за своего футболиста 120 млн евро.
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Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником
Бомбардир.рувчера в 10:33
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Люблю Москву, этот клуб и фанатов. В течение четырёх лет это был мой настоящий дом.
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Китайские власти потребовали от США отказаться от применения односторонних нефтяных санкций против Ирана.
Обновлено в 04:57
Недвижимость
В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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Экономика
Жителям Хакасии пригрозили ограничением подачи электроэнергии
Энергетики пригрозили ограничением подачи электричества на коммунальные предприятия Хакасии из-за накопившейся задолженности.
Обновлено в 04:49
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию
Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче.
Обновлено в 05:22
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
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Mail.ru Group создает новое направление бизнеса «Mail.ru цифровые технологии», которое станет поставщиком корпоративных IT-решений.
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Обновлено в 04:40
Общество
Forbes назвал самые дорогие британские особняки российских миллиардеров
Самый дорогой дом принадлежит миллиардеру Роману Абрамовичу. Это трехэтажный особняк на улице Кенсингтон Пэлас Гарденс за £170 млн.
Обновлено в 03:35
Общество
Центр Севастополя остался без электричества
В центре Севастополя нет электричества, в центре города не работают светофоры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:21
Экономика
Счетная палата обнаружила нарушения в бюджете на 772,7 млрд рублей
Больше всего нарушений оказалось в сфере госзакупок, там их количество выросло в пять раз за последние два года, а общая сумма равняется 294,6 млрд руб.
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Политика
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман покинет «Блок Петра Порошенко» (БПП) и примет участие в очередных парламентских выборах с собственной политической силой.
Обновлено в 02:56
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Москвичей предупредили о возможных штормах и ураганах в мае
Из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики в столичный регион в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра, сообщил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов.
Обновлено в 00:47
Политика
Глава Закарпатья Москаль ушел в отставку
Глава Закарпатской области Украины Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
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Трое «Свидетелей Иеговы» задержаны в Новосибирске
В Новосибирске в рамках уголовного дела обыски были проведены в шести квартирах. После силовики задержали двоих мужчин и женщину.
Обновлено в 02:45
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Усик предложил после выборов на Украине «простить и посадить»
Чемпион мира по боксу по версиям WBC, WBO и IBF в тяжелом весе украинец Александр Усик, комментируя результаты второго тура выборов президента Украины, заявил, что нужно «простить и посадить» «оборотней, которые сейчас будут перевоплощаться».
Обновлено вчера в 14:34