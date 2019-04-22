Футбол
Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»Soccer.ru вчера в 08:05
Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. "Бенфика" требует за своего футболиста 120 млн евро.
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Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником
Бомбардир.рувчера в 10:33
Автоматически обработано 7315 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
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СК начал проверку после дебоша на рейсе Бангкок-Москва
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В России выросло число желающих продать собственную дачу
В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
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ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину
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5 симптомов грядущего инсульта перечислили в сети
Названы сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. 1. Потеря двигательной активности какой-либо части тела.
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Общество
Дмитрий Быков выйдет в эфир радиостанции «Эхо Москвы» 25 апреля
Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля в Уфе, выйдет в эфир "Эха Москвы" в четверг, 25 апреля.
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Политика
Владимир Путин принял участие в закладке двух фрегатов в Петербурге
Президент России Владимир Путин во вторник днем принял участие в церемонии закладки военных кораблей на петербургском судостроительном заводе «Северная верфь».
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Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне
До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
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Теннис
Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте
В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.
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Армия и оружие
Вооружённые силы Украины начали осваивать абордажный захват судов
Бойцы ВСУ приступили к отработке абордажного захвата судов на воде.
Обновлено в 03:52
Политика
Доставленный во Владивосток лимузин Ким Чен Ына попал на видео
Личный лимузин главы КНДР доставили к кампусу Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где 24-25 апреля состоится его встреча с Владимиром Путиным.
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Футбол
Марез недоволен своим положением и может покинуть «Манчестер Сити»
Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:43
Общество
Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью
Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес
Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт
Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Авто
Новый кроссовер Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo
Новый кроссовер получил улучшенный двигатель с мощностью 238 л.с. Кроем того, теперь в новинке применили некоторые параметры, которые свойственны ранее выпущенным экземплярам.
Обновлено в 02:46
Политика
Савченко вернулась на работу в Верховную раду
Подозреваемая в терроризме депутат Савченко сегодня, 23 апреля, пришла на работу в Верховную раду.
Обновлено в 03:26
Финансы
Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды
Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Политика
Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным
Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Общество
Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ
Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:40
Кино
В США умер продюсер «Выжившего» Стив Голин
Обновлено в 02:54
Политика
Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него
Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Политика
Порошенко планирует озвучить планы на будущее на заседании фракции БПП
Президент Украины Петр Порошенко во вторник должен прибыть на заседание фракции "Блок Петра Порошенко" и "озвучить планы на будущее", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник во фракции.
Обновлено в 07:40
Происшествия
По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах
Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено в 08:17
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Спорт
Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры
Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38