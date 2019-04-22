Футбол

Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»Soccer.ru вчера в 08:05

Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. "Бенфика" требует за своего футболиста 120 млн евро.
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Роналду одобрил приглашение Фелиша в «Ювентус»

Спорт-Экспрессвчера в 18:42

Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»

Советский спортвчера в 13:50

Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником

Бомбардир.рувчера в 10:33

Источник: Роналду одобрил возможный переход Фелиша в «Ювентус»

Чемпионатвчера в 13:19

Роналду одобрил переход в «Ювентус» 19-летнего Фелиша из «Бенфики»

Sport24.ruвчера в 11:46

Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»

Soccer.ruвчера в 08:05

Роналду нашел себе замену

Газета.Ruвчера в 13:41
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Происшествия

СК начал проверку после дебоша на рейсе Бангкок-Москва

Обновлено в 08:40
Происшествия

ИГ взяло ответственность за теракты на Шри-Ланке

Обновлено в 07:00
Недвижимость

В России выросло число желающих продать собственную дачу

В первом квартале нынешнего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 22 процента увеличилось количество предложений о продаже дач.
Обновлено в 05:15
Политика

ФБР рассекретило показания о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Родственники Юлии Началовой перенесли поминки из-за ее дочери

Обновлено в 06:22
Здоровье

5 симптомов грядущего инсульта перечислили в сети

Названы сигналы человеческого организма об инсульте головного мозга. 1. Потеря двигательной активности какой-либо части тела.
Обновлено в 06:42
Общество

Дмитрий Быков выйдет в эфир радиостанции «Эхо Москвы» 25 апреля

Писатель Дмитрий Быков, госпитализированный 16 апреля в Уфе, выйдет в эфир "Эха Москвы" в четверг, 25 апреля.
Обновлено в 07:39
Политика

Владимир Путин принял участие в закладке двух фрегатов в Петербурге

Президент России Владимир Путин во вторник днем принял участие в церемонии закладки военных кораблей на петербургском судостроительном заводе «Северная верфь».
Обновлено в 08:25
Происшествия

Сибирячка избила полицейского копченой рыбой на перроне

До пяти лет лишения свободы грозит 31-летней жительнице Новосибирской области, использовавшей копченую рыбку в качестве оружия против полицейского.
Обновлено в 05:05
Теннис

Касаткина обыграла Мертенс на старте турнира в Штутгарте

В матче первого круга российская теннисистка одержала победу над 23-летней бельгийкой Элизе Мертенс.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие

Вооружённые силы Украины начали осваивать абордажный захват судов

Бойцы ВСУ приступили к отработке абордажного захвата судов на воде.
Обновлено в 03:52
Политика

Доставленный во Владивосток лимузин Ким Чен Ына попал на видео

Личный лимузин главы КНДР доставили к кампусу Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке, где 24-25 апреля состоится его встреча с Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:04
Футбол

Марез недоволен своим положением и может покинуть «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рияд Марез может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 02:43
Общество

Фото: Forbes назвал россиян с самой дорогой лондонской недвижимостью

Forbes составил рейтинг самых дорогих квартир и особняков в Лондоне, принадлежащих российским бизнесменам.
Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Певица МакSим пострадала в ДТП по дороге в аэропорт

Певица Марина Абросимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП. Об этом сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 05:14
Политика

В Индонезии более 90 человек умерли при подсчете голосов на выборах

Обновлено в 03:39
Авто

Новый кроссовер Lynk & Co получил 238-сильный мотор Volvo

Новый кроссовер получил улучшенный двигатель с мощностью 238 л.с. Кроем того, теперь в новинке применили некоторые параметры, которые свойственны ранее выпущенным экземплярам.
Обновлено в 02:46
Политика

Савченко вернулась на работу в Верховную раду

Подозреваемая в терроризме депутат Савченко сегодня, 23 апреля, пришла на работу в Верховную раду.
Обновлено в 03:26
Финансы

Рост ставок по вкладам вдвое сократил приток денег в инвестфонды

Средняя же доходность открытых ПИФов, почти все активы которых приходятся на розничных инвесторов, напротив, за год упала с 9,4 до 7,3%. При инфляции 4,3% за 2018 год паевые инвестфонды становятся не намного более доходными, чем банковские вклады.
Обновлено в 08:02
Политика

Перевод русских школ на латышский язык признали конституционным

Ранее сообщалось, что в Латвии пассажирка автобуса набросилась на водителя из-за русского языка.
Обновлено в 05:47
Общество

Эксперты Роскачества не нашли высококачественных яиц на прилавках РФ

Проверку куриных яиц высшей и отборной категории 38 торговых марок завершило в преддверии Пасхи Российская система качества (Роскачество).
Обновлено в 02:40
Кино

В США умер продюсер «Выжившего» Стив Голин

Обновлено в 02:54
Политика

Суд потребовал импичмента Порошенко и уголовного дела против него

Судьи Окружного административного суда Киева (ОАСК) требуют запустить процедуру импичмента действующего президента Петра Порошенко и возбудить против него уголовное дело.
Обновлено в 06:12
Политика

Порошенко планирует озвучить планы на будущее на заседании фракции БПП

Президент Украины Петр Порошенко во вторник должен прибыть на заседание фракции "Блок Петра Порошенко" и "озвучить планы на будущее", сообщает издание "Страна.ua" со ссылкой на источник во фракции.
Обновлено в 07:40
Происшествия

По делу сенатора Арашукова прошли обыски в 19 городах

Следственный комитет России (СКР) провел свыше 30 обысков в 19 городах по делу в отношении отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах и участии в преступном сообществе, которое похитило у «Газпрома» природный газ на 31 миллиард рублей.
Обновлено в 08:17
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти в ряд стран

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов и дизельного топлива в Польшу, на Украину и страны Балтии, заявил замглавы Национальной нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.
Обновлено в 04:13
Транспорт

В РЖД рассказали о сроках строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург

Обновлено в 02:47
Происшествия

В Омске дед сжег в печке двухлетнего внука

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 53-летнего жителя Ленинского округа. Он затолкал в горящую печь двухлетнего внука.
Обновлено в 06:21
Спорт

Фигурист Ковтун заявил о завершении карьеры

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 07:05
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Виновные в начале конфликта в Донбассе будут наказаны, заявил в своем блоге на портале "Обозреватель" член команды Владимира Зеленского Иван Апаршин.
Обновлено вчера в 23:38
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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