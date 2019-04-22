Футбол

Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»Soccer.ru 08:05

Роналду и Фелиша представляет один агент, Жорже Мендеш. Кроме того, Жоау ранее признавался, что хотел бы однажды сыграть с Криштиану в одной команде. "Бенфика" требует за своего футболиста 120 млн евро.
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Источник: Роналду одобрил возможный переход Фелиша в «Ювентус»

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Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»

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Роналду нашел себе замену

Газета.Ru13:41

Роналду одобрил приглашение Фелиша в «Ювентус»

Спорт-Экспресс18:42

Роналду одобрил переход в «Ювентус» 19-летнего Фелиша из «Бенфики»

Sport24.ru11:46

Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»

Soccer.ru08:05

Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником

Бомбардир.ру10:33
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Гендиректор «Локомотива» прокомментировал инциденты с футболистами

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе выразил свое отношение к скандальным инцидентам с участием российских футболистов, передает "Матч ТВ".
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Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20

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В Минобороны России восхитились позицией Турции по С-400

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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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