Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб МоуриньюЧемпионат 17:47

Возможным местом продолжения карьеры португальца является туринский «Ювентус». Нападающий бьянконери Криштиану Роналду хочет видеть его во главе команды и уже сообщил об этом руководству клуба. Форвард хорошо знаком со специалистом по совместной работе в мадридском «Реале».

Игры СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.

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