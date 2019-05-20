Футбол
Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб МоуриньюЧемпионат 17:47
Возможным местом продолжения карьеры португальца является туринский «Ювентус». Нападающий бьянконери Криштиану Роналду хочет видеть его во главе команды и уже сообщил об этом руководству клуба. Форвард хорошо знаком со специалистом по совместной работе в мадридском «Реале».
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 18:45, Ашберн
Общество
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Обновлено в 12:37
Общество
Захар Прилепин избил поэта из Владивостока
Обновлено в 06:26
Происшествия
Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове
Обновлено в 09:39
Игры
СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста
The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.
Обновлено в 06:28
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Происшествия
Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады
19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Музыка
Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»
Обновлено вчера в 16:33
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика
На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях
Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика
Президент Зеленский подписал свой первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Политика
Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов
Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб
Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.
Обновлено в 18:15
Космос
Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе
Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Экономика
Счетная палата сомневается в росте доходов россиян
В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Скарлетт Йоханссон выходит замуж
Американская актриса Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж за американского комика Колина Жоста.
Обновлено в 10:23
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против России
Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский и представители Соединённых Штатов в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».
Обновлено в 14:25
Происшествия
Россиянин утонул на озере в Финляндии
Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
Обновлено в 17:33
Политика
Deutsche Bank скрыл подозрительные операции Трампа
Сегодня, 20 мая 2019 года, стало известно, что специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016-2017 годах обнаружили подозрительные операции между счетами компаний президента США Дональда Трампа, иностранными фирмами и частными лицами.
Обновлено в 08:14
Политика
Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом
Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.
Обновлено в 18:15
Общество
Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10
Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Кино
Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов
Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Политика
США позволили Huawei возобновить свою деятельность
Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Гаджеты
В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei
В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия
Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество
Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика
Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации
Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика
Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии
"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Политика
Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе
Обновлено в 13:12