Футбол

Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб МоуриньюЧемпионат 17:47

Возможным местом продолжения карьеры португальца является туринский «Ювентус». Нападающий бьянконери Криштиану Роналду хочет видеть его во главе команды и уже сообщил об этом руководству клуба. Форвард хорошо знаком со специалистом по совместной работе в мадридском «Реале».
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Роналду посоветовал руководству «Ювентуса» пригласить в клуб Моуринью

Чемпионат17:47

Роналду выступает против возвращения Конте в «Ювентус»

Матч ТВ02:48

Роналду выступил за приглашение Моуринью на должность наставника «Ювентуса»

Советский спорт18:05

Libero Quotidiano: Роналду предложил «Ювентусу» кандидатуры Анчелотти и Моуринью

Бомбардир.ру11:41

Роналду предложил «Ювентусу» назначить Моуринью главным тренером

Sport24.ru06:09

СМИ: Роналду хочет видеть Моуринью в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс15:23

СМИ: Роналду выступил против Конте в «Ювентусе»

Газета.Ruвчера в 22:01
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Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Общество

Захар Прилепин избил поэта из Владивостока

Обновлено в 06:26
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Игры

СМИ добились удаления из игры про снайпера миссии с убийством журналиста

The goal is to make the journalist "famous in a different way ." pic.twitter.com / nQy4Hzq97r — Lil Uzi Hurt (@ lostblackboy) 18 мая 2019 г. Учитывая, что журналисты достаточно часто подвергаются вполне реальным физическим атакам, а иногда и оказываются жертвами заказных убийств, неудивительно, что наличие такой миссии в Sniper 3D Assassin: Shoot to Kill всерьёз разозлило многих сотрудников СМИ.
Обновлено в 06:28
Политика

Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН

"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Изгнанная невестка разгромила квартиру Марии Шукшиной, сообщили СМИ

Обновлено в 10:12
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Генконсульство сообщило о смерти ребенка в отеле Хургады

19 мая Генеральное консульство России в Хургаде разместило на своей странице в Фейсбуке рекомендации воздержаться от проживания в гостинице Aladdin Beach Resort (г. Хургада) после случая острого отравления российских граждан и смерти одного ребенка.
Обновлено в 05:57
Музыка

Зрители из 11 стран поставили Лазареву высший балл на «Евровидении»

Обновлено вчера в 16:33
Авто

В России начнется серийный выпуск электромобилей

Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Политика

На Порошенко подали первое заявление по обвинению в преступлениях

Заявление на преступления экс-президента Украины Петра Порошенко подано в Госбюро расследований по преступлениям.
Обновлено в 15:46
Политика

Президент Зеленский подписал свой первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в понедельник в должность, подписал первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим.
Обновлено в 16:30
Политика

Валентине Матвиенко доложат об увольнении написавших о ней журналистов

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко уведомят об увольнении журналистов отдела политики газеты «Коммерсантъ», сообщил РБК пресс-секретарь Матвиенко Владислав Пономаренко, отвечая на вопрос о том, известно ли ей об этой новости.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб

Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба американской многоотраслевой корпорации General Electric в центре Нью-Йорка, сообщает пожарный департамент Нью-Йорка.
Обновлено в 18:15
Космос

Россияне смогут наблюдать полет МКС в вечернем небе

Жители России смогут невооруженным глазом увидеть, как по вечернему небу пролетает Международная космическая станция (МКС), сообщает пресс-служба Московского планетария.
Обновлено в 07:04
Экономика

Счетная палата сомневается в росте доходов россиян

В Счетной палате России заявили, что реальные располагаемые доходы россиян не покажут рост по итогам текущего года.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Скарлетт Йоханссон выходит замуж

Американская актриса Скарлетт Йоханссон собирается выйти замуж за американского комика Колина Жоста.
Обновлено в 10:23
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции против России

Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский и представители Соединённых Штатов в ходе встречи в Киеве обсудили вопросы противодействия «российской агрессии».
Обновлено в 14:25
Происшествия

Россиянин утонул на озере в Финляндии

Россиянин погиб на озере в Финляндии после того, как перевернулась лодка, в которой он находился.
Обновлено в 17:33
Политика

Deutsche Bank скрыл подозрительные операции Трампа

Сегодня, 20 мая 2019 года, стало известно, что специалисты Deutsche Bank по борьбе с отмыванием денег в 2016-2017 годах обнаружили подозрительные операции между счетами компаний президента США Дональда Трампа, иностранными фирмами и частными лицами.
Обновлено в 08:14
Политика

Принц Чарльз согласился встретиться с Трампом

Принц Уэльский Чарльз согласился на встречу с президентом США Дональдом Трампом во время его госвизита в Великобританию.
Обновлено в 18:15
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Кино

Финал сериала «Игра престолов» сильно разочаровал фанатов

Многие фанаты "Игры престолов" разочарованы финалом сериала.
Обновлено в 00:44
Политика

США позволили Huawei возобновить свою деятельность

Минторг США позволил Huawei временно и ограниченно возобновить свою деятельность в стране.
Обновлено в 17:12
Гаджеты

В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei

В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.
Обновлено вчера в 05:35
Происшествия

Начальника полиции из Чехова задержали за мошенничество

Начальника одного из отделов полиции подмосковного Чехова задержали по подозрению в мошенничестве, сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 05:55
Политика

Ляшко перебил Зеленского во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации вступил в перепалку с депутатом Олегом Ляшко, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 04:35
Политика

Лидер арт-группы «Война» Воротников арестован в Германии

"Лидер российской арт-группы Война Олег Воротников (Вор Войны) арестован в Германии, федеральная земля Бранденбург", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном аккаунте группы в твиттере.
Обновлено в 10:46
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Образование Бермудских островов не подпадало ни под один из этих случаев.
Обновлено в 05:15
Политика

Министр обороны Украины «разбомбил» Кремль в фотошопе

Обновлено в 13:12
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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