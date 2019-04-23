Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистовЧемпионат 04:31
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
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Роналду обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой купить конкретных игроков
Наша версиявчера в 12:45
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