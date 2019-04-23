Футбол
Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистовЧемпионат 04:31
Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
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Роналду обратился к руководству «Ювентуса» с просьбой купить конкретных игроков
Наша версиявчера в 12:45
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Видеоигры не вредят социальному развитию детей
Новое продольное исследование, проведенное в Норвегии, было посвящено тому, как видеоигры влияют на социальные навыки детей в возрасте от 6 до 12 лет.
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Ким Чен Ын впервые дал интервью российскому журналисту
Никогда ранее Ким Чен Ын не давал интервью иностранным СМИ.
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Общество
В РЖД показали новый купейный вагон с душем и сейфом
Холдинг РЖД устроил на Рижском вокзале в Москве презентацию нового купейного вагона с душем, холодильником и микроволновками.
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В Новосибирске осудили трех активистов «Артподготовки»
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Лонг из «Саутгемптона» забил самый быстрый гол в истории Премьер-лиги
Форвард гостей Шейн Лонг умудрился забить после шести секунд матча. Это самый быстрый гол в истории Премьер-лиги Англии.
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Apple попросила отсрочить исправление принадлежности Крыма
Компания Apple попросила отсрочить исправление территориальной принадлежности Крыма в приложении «Карты».
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Политика
Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения
Соглашение о защите советских секретных изобретений было подписано в июне 1999 года в Минске, напоминает "Интерфакс".
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Сергей Безруков опубликовал умилительное фото 5-месячного сына
Маленький Степа уже стал звездой соцсетей благодаря умилительным кадрам, которые Безруков публикует в своем микроблоге в Instagram.
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В Саратове женщине по ошибке удалили грудь
В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
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Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками
Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Происшествия
На мусорном полигоне в Подмосковье возник пожар
Обновлено вчера в 16:24
Культура
Умер французский рок-музыкант Дик Риверс
Причиной смерти музыканта стало онкологическое заболевание. Настоящее имя рок-исполнителя - Эрве Форнери.
Обновлено в 07:18
Космос
Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т
Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено вчера в 09:07
Здоровье
Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху
В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Дочь Кончаловского и Толкалиной показала стройную фигуру и татуировки
17-летняя дочь актрисы Любови Толкалиной и режиссера Егора Кончаловского Мария поделилась в соцсетях кадрами из Индии, где она отдыхала вместе с матерью Поклонники взахлеб принялись нахваливать модельную внешность девушки, порадовавшую их фотографией в черном купальнике с глубоким вырезом.
Обновлено в 05:50
Футбол
Игорь Гамула: «Козырь „Ростова“ в матче с „Локо“? Вина за прошлое поражение»
Известный тренер Игорь Гамула поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Локомотивом", который состоится в среду в Ростове-на-Дону.
Обновлено в 03:46
Политика
Крымские виноделы предупредили о риске остановки предприятий
О риске остановки крымских винодельческих предприятий на срок от шести до девяти месяцев говорится в письме председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Госдумы Дмитрию Белику (копия есть в распоряжении РБК).
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие
Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море
Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
Alibaba Group хочет продавать в России умную колонку Tmall Genie
На сайте российского маркетплейса Tmall (входит в Alibaba Group) появилась промостраница для умной колонки Tmall Genie, сообщает РБК.
Обновлено в 04:52
Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить
«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Хоккей
«Сан-Хосе» отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Вегаса» в седьмом матче
«Сан-Хосе» «горел» 0:3 в седьмом матче четвертьфинала конференции против «Вегаса» на своей площадке к середине третьего периода, но сотворил фантастический камбэк и через четыре минуты уже вёл в счёте.
Обновлено в 02:20
Политика
Украина отметила смену тона России по задержанным морякам
Замглавы украинского МИДа Елена Зеркаль заявила, что российская сторона поменяла тон разговора по делу задержанных моряков в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 15:53
Экономика
Россия заняла второе место в Европе по объему ввода ТЦ
В 2018 году Россия заняла второе место в Центральной и Восточной Европе по объему построенных торговых площадей с показателем 483 тыс. кв. м, уступив Турции, где было введено 525 тыс. кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики консалтинговой компании Cushman & Wakefield.
Обновлено в 05:55
Политика
Охранники протерли поезд перед выходом Ким Чен Ына
Обновлено в 06:01
Наука
Ученые: у современных людей стала вырастать кость древних предков
Обновлено вчера в 15:01
Транспорт
В Омске мальчик игрушечной лопатой засыпал ямы на дорогах
Мальчик вооружился детской лопатой и вышел ремонтировать дорогу недалеко от своего дома.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
Глава МИД Турции пригрозил найти замену F-35 в другой стране
Ранее СМИ сообщали, что, в случае невозможности получить у США F-35, Анкара может закупить российские самолеты пятого поколения Су-57 Если США откажутся поставить Турции истребители пятого поколения F-35, республика удовлетворит потребность в аналогичных самолетах в другой стране.
Обновлено вчера в 19:48
Авто
Автомобили Lada начали продавать в Монголии
В городе Улан-Батор уже открылся первый дилерский центр, который продает жителям Монголии модели Lada Vesta, Lada 4x4 и Lada Vesta Cross.
Обновлено вчера в 17:25
Энергетика
Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам
Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26