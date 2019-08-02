Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду посоветовал своему одноклубнику Пауло Дибале покинуть клуб, сообщает Daily Mail. По информации издания, аргентинский форвард спросил совета у португальца в группе WhatsApp по поводу трансфера в "Манчестер Юнайтед".

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