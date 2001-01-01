Футбол

Роналду попросил остановить автобус, чтобы обнять больного ребенкаBobsoccer 11:38

Роналду попросил водителя остановиться и вышел, чтобы обнять ребенка. Эдуардо Морейра, которому во вторник исполнилось 11 лет, борется с лейкемией с первого года жизни.
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Роналду остановил автобус сборной Португалии ради маленького болельщика (видео)

Советский спорт18:00

Роналду попросил остановить автобус, чтобы обнять больного ребенка

Bobsoccer11:38

Роналду остановил автобус сборной ради фото с мальчиком, больным лейкемией

Чемпионат17:23

Роналду остановил автобус для фото с юным болельщиком, который болен лейкемией

Спорт-Экспресс17:11

Роналду остановил автобус, чтобы сфотографироваться с больным мальчиком

Спорт день за днем17:55

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчика. Он стоял с плакатом «Криштиану, обними меня»

Sports.ru17:36

Роналду остановил автобус сборной Португалии ради фото с 11-летним мальчиком, больным лейкемией

Матч ТВ17:48
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Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order

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Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
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Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

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Журналиста «Медузы» Ивана Голунова отправили под домашний арест

Никулинский суд Москвы отправил журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого обвинили в попытке сбыта наркотиков, под домашний арест до 7 августа.
Обновлено в 15:20
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Kia впервые показала новый кроссовер Kia Seltos на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos.
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Посаженный Трампом и Макроном дуб погиб

Обновлено в 13:15
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
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Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено в 17:15
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Сборная Франции сенсационно проиграла Турции в матче отбора Евро-2020

Сборная Франции по футболу уступила национальной команде Турции в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 17:16
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В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по борьбе

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева.
Обновлено в 11:30
Происшествия

Корреспондент «Медузы» задержан в Москве

Полиция задержала корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова в Москве.
Обновлено вчера в 03:44
Шоу-бизнес

Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах

Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
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Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Футбол

Дзюба обошел Аршавина и Карпина по количеству голов за сборную России

Нападающий Артем Дзюба обошел по количеству голов за сборную России бывших футболистов российской национальной команды Андрея Аршавина и Валерия Карпина, в активе которых по 17 мячей.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве

«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено в 17:29
Политика

На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании

В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27
Общество

Источник заразы: шесть самых зловещих вирусов в истории интернета

На интернет-аукционе в Нью-Йорке в мае был продан подержанный ноутбук Samsung NC10, зараженный шестью самыми известными компьютерными вирусами в мире.
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Исследователи представили статистическую модель стиля Бетховена

Ученые из Федеральной политехнической школы Лозанны описали статистическими методами структуру музыкальных произведений из сборника струнных квартетов Бетховена.
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Космос

В NASA рассказали о космическом туризме на МКС

«Сегодня знаменательный день – NASA открывает МКС для коммерческих возможностей», – заявил на пресс-конференции руководитель финансового управления NASA Джефф ДеВитт.
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На Дворцовой площади Петербурга выступит группа «Би-2»

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Общество

Беглов открыл «Педагогические сезоны» в Герценовском университете

Врио губернатора принял участие в торжественной церемонии открытия проекта «Педагогические сезоны» в РГПУ имени А. И. Герцена.
Обновлено в 10:30
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Фигуристке Медведевой поступили угрозы во время ее турне в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева неожиданно столкнулась с агрессией во время гастролей в Японии, где она выступает в составе шоу Fantasy on Ice.
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Руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер подтвердил, что Кевин Магнуссен будет стартовать с пит-лейн: после аварии в квалификации машина оказалась достаточно серьёзно повреждена.
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Ежегодно житель США поглощает около 70 тысяч микрочастиц пластика

По словам экспертов, жители США и других развитых стран каждый год выпивают от 39 до 52 тысяч микрочастиц пластика.
Обновлено 06 июня в 02:48
Армия и оружие

Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США

Журналист Владимир Соловьев прокомментировал поведение российских моряков во время опасного сближения с американским ракетным крейсером USS Chancellorsville.
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Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель

В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.
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Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
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Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подвел итоги квалификации к Гран-при Канады.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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