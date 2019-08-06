Футбол
Роналду попросил «Ювентус» купить ИкардиМатч ТВ 06:57
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду предложил руководству клуба приобрести нападающего «Интера» Мауро Икарди. По информации источника, португалец видит Икарди хорошим партнером по атаке.
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Общество
Скончалась fashion-директор ЦУМа Алла Вербер
Обновлено в 11:35
Политика
В Госдуму пригласят дипломатов из вмешивающихся в выборы РФ стран
На предстоящее заседание комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции будут приглашены дипломаты тех стран, чьи представители и СМИ вмешивались в российские выборы.
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Шоу-бизнес
Рита Дакота и Влад Соколовский воссоединились в годовщину расставания
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Политика
Посол США в России Хантсман подал в отставку
Посол США в России Джон Хантсман подал президенту Дональду Трампу прошение об отставке, сообщают The Salt Lake Tribune (газета принадлежит семье господина Хантсмана) и The Hill.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Мужчина и мальчик утонули в Сочи во время шторма
Обновлено в 12:17
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Коломойский объяснил ненужность российского газа Украине
По мнению олигарха, российский газ никогда не был нужен Украине, так как он не отличается от любого другого товара, который можно было бы купить в Европе.
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Экономика
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Яблоки, пшено и куриное мясо в России в июле подорожали, а гречневая крупа, огурцы и капуста подешевели, говорится в сообщении Росстата.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Глюкоза ответила на слухи о разводе
Телеведущая Ксения Собчак в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик, в котором певица Глюкоза с юмором прокомментировала слухи о разводе.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Скелет человека нашли в канализации детского сада в Москве
В канализационном коллекторе в детском саду на востоке Москвы нашли человеческий скелет.
Обновлено в 10:56
Политика
Коломойский рассказал о шутливых переписках с Зеленским
Обновлено в 11:42
Политика
Посла Японии вызвали в МИД из-за нарушений на Южных Курилах
Москва выразила послу Японии Тоёхиса Кодзуки протест в связи с ситуацией вокруг Южных Курил, заявили в МИД.
Обновлено в 12:12
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли 117 млрд долларов за день
Самые богатые люди на Земле потеряли больше сотни миллиардов долларов из-за падения на финансовых рынках, пишет Bloomberg.
Обновлено в 09:40
Кино
Энди Серкис снимет продолжение «Венома»
Режиссер первой части «Венома» ― Рубен Флейшер ― не сможет снять продолжение, поскольку занят постпродакшеном фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд-2».
Обновлено в 09:11
Космос
Как выглядит марсианский ровер будущего: ядерная батарея и роборука
MMRTG сможет поддерживать теплоход в таких тяжелых условиях, потому что это суть ядерная батарея.
Обновлено в 01:17
Экономика
Рецессия в России может начаться уже в 2019 году
Ранее Минэкономразвития прогнозировало рецессию в 2021 году.
Обновлено вчера в 05:50
Политика
В Японии вспомнили погибших при атомной бомбардировке Хиросимы
Напомним, 6 августа 1945 года США впервые применили атомное оружие, сбросив на Хиросиму урановую бомбу «Малыш».
Обновлено в 08:55
Общество
Жена Никиты Белых подала на развод
Как рассказала Екатерина в комментарии радиостанции Business FM, она не хочет, чтобы ее правозащитная деятельность как-то сказалась на судьбе Никиты Белых в заключении.
Обновлено в 12:03
Политика
Отправитель бомб Клинтон и Обаме приговорен к 20 годам тюрьмы
В понедельник, 5 августа, суд американского города Нью-Йорк приговорил Сизара Сэйака к двадцати годам тюремного заключения, признавшего вину в отправке посылок по почте с самодельными взрывными устройствами оппонентам президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 10:36
Политика
Зеленский призвал ускорить встречу в «нормандском формате»
Президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее провести переговоры в «нормандском формате».
Обновлено в 11:29
Происшествия
Самолет при взлете сбил фонари в Домодедово
Обновлено в 08:05
Экономика
S&P: Новые санкции США не повлияют на кредитоспособность России
Аналитики S&P не увидели значительной угрозы кредитоспособности России из-за второго пакета санкций США, введенных в ответ на дело Скрипалей, говорится в отчете рейтингового агентства.
Обновлено в 09:37
Музыка
Умер композитор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Обновлено вчера в 15:17
Здоровье
Медики: Старение организма начинается с пяток
Обновлено в 00:58
Происшествия
Патриарх Кирилл написал Трампу после массовых расстрелов в США
Патриарх Кирилл направил письмо президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Обновлено в 05:32
Футбол
Тренер «Краснодара»: «Порту» по игре напоминает «Зенит»
Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев на предматчевой пресс-конференции в преддверии первого поединка португальским «Порту» в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов заявил, что в клубе недовольны игрой, но удовлетворены результатом матча четвертого тура РПЛ против «Зенита», состоявшегося в субботу в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 08:20
Общество
Объяснена страсть россиян к очередям в аэропортах
Четверть путешествующих на самолетах россиян встают в очереди перед выходом к авиалайнеру ради самой очереди.
Обновлено в 08:18