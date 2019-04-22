Футбол
Роналду поможет «Ювентусу» заполучить ФелишаЕвро-футбол.ру вчера в 10:41
19-летний звёздный футболист "Бенфики" Жоау Фелиш может перейти в "Ювентус". Руководство туринского клуба надеется, что их форвард Криштиану Роналду поможет заполучить талантливого соотечественника, сообщает A Bola.
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Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником
Бомбардир.рувчера в 10:33
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