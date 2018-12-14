Футбол
Роналду получит два года условно за неуплату налогов
Роналду получит два года условно за неуплату налоговФАН11:23
Нападающий итальянского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду частично признал свою вину в неуплате налогов в бюджет Испании на сумму 14,7 млн евро. Как сообщает испанская газета AS, спортсмен уже выплатил 13,4 млн евро, поэтому, вероятнее всего, его приговорят к двум годам условно.
ФАН11:23
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 12:39, Ашберн
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