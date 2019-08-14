Португалец пропустит тренировочный матч команды. Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит несколько дней из-за проблем с приводящей мышцей левого бедра. Как сообщает официальный «твиттер» туринцев, в ближайшие дни футболист будет тренироваться по индивидуальной программе.

Роналду получил травму и тренируется по индивидуальной программе

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