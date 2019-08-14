Футбол
Роналду получил травму и тренируется по индивидуальной программеBookmaker-ratings.ru вчера в 13:31
Португалец пропустит тренировочный матч команды. Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит несколько дней из-за проблем с приводящей мышцей левого бедра. Как сообщает официальный «твиттер» туринцев, в ближайшие дни футболист будет тренироваться по индивидуальной программе.
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Роналду пропустит товарищеский матч «Ювентуса» и будет тренироваться по индивидуальной программе
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Роналду травмировался за 10 дней до первого официального матча «Ювентуса»
Евро-футбол.рувчера в 10:59
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