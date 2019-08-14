Футбол

Роналду получил травму и тренируется по индивидуальной программеBookmaker-ratings.ru вчера в 13:31

Португалец пропустит тренировочный матч команды. Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустит несколько дней из-за проблем с приводящей мышцей левого бедра. Как сообщает официальный «твиттер» туринцев, в ближайшие дни футболист будет тренироваться по индивидуальной программе.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Роналду пропустит товарищеский матч «Ювентуса» и будет тренироваться по индивидуальной программе

Спорт-Экспрессвчера в 10:29

Роналду работает по индивидуальной программе из-за травмы

Sport24.ruвчера в 09:44

Роналду травмировался за 10 дней до первого официального матча «Ювентуса»

Евро-футбол.рувчера в 10:59

Роналду будет тренироваться индивидуально из-за дискомфорта в мышцах

Чемпионатвчера в 14:31

Роналду будет заниматься по индивидуальной программе из-за повреждения

Sportbox.RUвчера в 09:51

Роналду будет заниматься по индивидуальной программе из-за повреждения

Матч ТВвчера в 09:51

Роналду будет тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцей

РИА Новостивчера в 09:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:58, Ашберн
Экономика

Уникальный розовый бриллиант из России оценили в 65 миллионов долларов

Самым дорогим драгоценным камнем в истории стал бриллиант «Розовая звезда». В 2017 году его продали за 71 миллион долларов.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
Обновлено в 00:34
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП в Саратовской области

В Саратовской области произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса, по предварительным данным, пострадали десять человек.
Обновлено в 00:53
Наука

В созвездии Паруса обнаружен глюк в нейтронной звезде

Обновлено вчера в 04:18
Политика

Когогина объяснила идею запрета старых машин

Ранее Когогина выступила с новой инициативой, которая запретит эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено вчера в 08:55
Политика

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами

Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
Обновлено вчера в 16:40
Авто

Названы российские цены на новый кроссовер Brilliance V3

Обновлено вчера в 23:12
Здоровье

Здоровых детей в России к концу обучения не остаётся

Установлено, что за время обучения в образовательном учреждении здоровых детей в школах не остаётся.
Обновлено в 00:54
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено вчера в 15:20
Происшествия

В горах Грузии пропали три туристки из Белоруссии

Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес

В Торонто простились с Аллой Вербер

У 61-летней Вербер диагностировали менингококковый сепсис. Сегодня фэшн-директора ЦУМа похоронили в канадском Торонто.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол

«Матч ТВ» обвинил «Порту» в срыве трансляции матча «Краснодара» в ЛЧ

По словам представителей канала, телевизионные права на трансляцию матча принадлежат непосредственно "Порту" и клуб в последний момент отказался предоставлять сигнал российской стороне.
Обновлено 13 августа в 16:43
Общество

Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату

Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено в 01:29
Происшествия

Устроивший стрельбу по полицейским в Филадельфии задержан

Полицейское управление Филадельфии объявило о задержании мужчины, который открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.
Обновлено в 00:46
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Сегодня, 15 августа, мэр Сергей Дугин неожиданно объявил об уходе с поста главы администрации.
Обновлено в 00:10
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.
Обновлено вчера в 00:49
Политика

Турпоток из России в Грузию снизился на 70%

Как сообщают «Известия» со ссылкой на Российский союз туриндустрии, поток российских туристов в Грузию снизился минимум на 70%, однако некоторые граждане продолжают приезжать в эту страну обходными путями.
Обновлено 12 августа в 18:49
Общество

В Японии эвакуируют 580 тысяч человек из-за тайфуна

В Японии около 580 тыс. человек получили рекомендации об эвакуации в связи с приближением тайфуна «Кроса».
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Госдеп: США обсуждают с союзниками развертывание новых ракет в Азии

Заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон заявила, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность развертывания новых ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Обновлено 13 августа в 23:31
Футбол

Джорджевич провёл первую тренировку в «Локомотиве»

Обновлено вчера в 15:33
Общество

Суд разделил имущество Глушаковых пополам

Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено вчера в 14:47
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Трамп предложил лидеру КНР обсудить протесты в Гонконге

Обновлено вчера в 19:57
Политика

На Украине задержали заместителя министра, получившего взятку

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины Юрия Грымчака, а также его помощника.
Обновлено вчера в 16:04
Экономика

Фондовые индексы США потеряли 3%

Американские промышленные индексы упали на три процента по итогам торгов 14 августа.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия

Полицейский госпитализирован после нападения в Москве

Полицейские проверял документы у двух мужчин, один из них попытался скрыться и нанес ранение острым предметом в область живота.
Обновлено вчера в 23:27
Армия и оружие

НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу

Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 13:08
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное