Роналду похвастался достижениями за годНева Спорт вчера в 16:54

Стал первый игрок, кто одержал 100 побед и забил 125 мячей в Лиге чемпионов. Роналду стал первым игроком, выигравшем 10 турниров под эгидой УЕФА. Стал первым игроком, который отличился за сборную в финальных стадиях чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка Конфедераций и Лиги наций.

Роналду похвастался достижениями за год

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