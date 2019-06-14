Футбол

Роналду похвастался достижениями за годНева Спорт 16:54

Стал первый игрок, кто одержал 100 побед и забил 125 мячей в Лиге чемпионов. Роналду стал первым игроком, выигравшем 10 турниров под эгидой УЕФА. Стал первым игроком, который отличился за сборную в финальных стадиях чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка Конфедераций и Лиги наций.
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Роналду похвастался достижениями за год

Нева Спорт16:54

Роналду: незабываемый сезон! Новые впечатления, побитые рекорды и три трофея

Чемпионат16:34

Роналду: «Я никогда не забуду рекорды, которые побил в 2019 году»

Soccer.ru16:17

Роналду назвал незабываемым свой первый сезон в «Ювентусе»

РИА Новости16:34

Роналду перечислил рекордные достижения, которые ему покорились в сезоне-2018/19

Sportbox.RU16:05

Роналду перечислил рекордные достижения, которые ему покорились в сезоне-2018/19

Матч ТВ16:05

Роналду в соцсетях рассказал о своих достижениях в минувшем сезоне (ФОТО)

ProstoProSport15:18
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Происшествия

В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Обновлено в 04:18
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Общество

«Роснефть» обвинила Reuters в слежке за Сечиным

Публикация агентства Reuters о полетах главы "Роснефти" Игоря Сечина на самолетах компании свидетельствует о тотальной слежке "с использованием технологий специальных служб", взломом "закрытых аккаунтов в соцсетях" самого топ-менеджера, его родственников и даже их окружения.
Обновлено в 10:04
Транспорт

Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту

На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Интернет

В Москве произошёл масштабный сбой геолокации

В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
Обновлено в 07:08
Происшествия

Младшего сына экс-хоккеиста Соколова подозревают в убийстве матери

Обновлено в 16:11
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

Сын Алибасова захотел вывезти отца из России

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Макрон призвал Турцию прекратить бурение в экономической зоне Кипра

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Турции прекратить незаконные операции в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Жители села под Пензой устроили сход из-за конфликта с цыганами

Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
Энергетика

«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
Обновлено в 15:57
Политика

Порошенко рассказал об «украинском трезубце» в Севастополе

Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес

Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес

Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Спорт

Сборная России по волейболу победила Польшу в Лиге наций

Мужская сборная России обыграла Польшу в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:45
Общество

Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах

В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

Обновлено в 12:09
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Теннис

Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
Обновлено в 07:34
Футбол

«Ювентус» договорился с «Челси» о Сарри

Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности

В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Политика

Додон поздравил народ Молдавии с победой над «узурпаторами власти»

Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал окончание политического кризиса в стране.
Обновлено в 12:04
Общество

Елена Шмелева достигла соглашения с главой Курганской области о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие»

В ходе встречи с врио губернатора региона Вадимом Шумковым было принято решение о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие», который будет работать по модели центра «Сириус».
Обновлено в 11:40
Общество

НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников

ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников.
Обновлено в 12:47
Музыка

Группа Little Big записала клип об алкоголизме

Музыканты из российской группы Little Big выпустили клип на песню "I’m OK", посвятив его алкоголизму.
Обновлено в 16:14
Политика

Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви

Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Экономика

Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды-2018

Акционеры "Ростелекома" на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что совокупно составит 6 961 200 252,5 рубля.
Обновлено в 06:00
Авто

Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России

В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Политика

Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины

Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено в 10:51
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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