Футбол
Роналду похвастался достижениями за годНева Спорт 16:54
Стал первый игрок, кто одержал 100 побед и забил 125 мячей в Лиге чемпионов. Роналду стал первым игроком, выигравшем 10 турниров под эгидой УЕФА. Стал первым игроком, который отличился за сборную в финальных стадиях чемпионата мира, чемпионата Европы, Кубка Конфедераций и Лиги наций.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:23, Вашингтон
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
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Транспорт
Строители соединили рельсы первого пути на Крымском мосту
На строительстве железнодорожной части Крымского моста завершена стыковка первого пути.
Обновлено в 02:00
Интернет
В Москве произошёл масштабный сбой геолокации
В декабре «Яндекс» сообщал о решении проблем с GPS в районе Кремля: руководитель геосервиса компании Роман Чернин сообщал, что система будет отслеживать резкие изменения координат от приёмника GPS и помещать пользователя в исходную точку.
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Финансы
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Жители села Чемодановка в Пензенской области 14 июня устроили массовый сход из-за конфликта с цыганами, сообщают местные издания.
Обновлено в 14:46
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«Укртрансгаз» сообщил о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о чрезвычайной ситуации на Украине. Об этом говорится на сайте компании.
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Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку.
Обновлено в 14:51
Шоу-бизнес
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут» Эдит Гонсалес
Мексиканская актриса Эдит Гонсалес умерла на 55-м году жизни.
Обновлено в 01:25
Спорт
Сборная России по волейболу победила Польшу в Лиге наций
Мужская сборная России обыграла Польшу в матче третьего этапа волейбольной Лиги наций.
Обновлено в 09:45
Общество
Водянова объяснила вред программы Малышевой о детях-кретинах
В выпуске от 13 июня Малышева использовала слово «кретин» в отношении детей с одной из форм врожденного гипотиреоза, характеризующейся задержкой физического и умственного развития.
Обновлено в 18:20
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
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Теннис
Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.
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Футбол
«Ювентус» договорился с «Челси» о Сарри
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
На Дону задержали подозреваемого в убийстве 40-летней давности
В Ростовской области задержали подозреваемого в убийстве, совершенном 40 лет назад.
Обновлено в 12:06
Политика
Додон поздравил народ Молдавии с победой над «узурпаторами власти»
Президент Молдавии Игорь Додон прокомментировал окончание политического кризиса в стране.
Обновлено в 12:04
Общество
Елена Шмелева достигла соглашения с главой Курганской области о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие»
В ходе встречи с врио губернатора региона Вадимом Шумковым было принято решение о создании образовательного центра для одаренных детей и молодежи «Созвездие», который будет работать по модели центра «Сириус».
Обновлено в 11:40
Общество
НИУ ВШЭ опровергла политический мотив в увольнении сотрудников
ИА "Ореанда-Новости" Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" отрицает политические мотивы в увольнении собственных сотрудников.
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Музыка
Группа Little Big записала клип об алкоголизме
Музыканты из российской группы Little Big выпустили клип на песню "I’m OK", посвятив его алкоголизму.
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Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывший глава раскольнического Киевского патриархата, а ныне почетный патриарх неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет может быть вновь отлучен от церкви.
Обновлено в 11:31
Экономика
Акционеры «Ростелекома» утвердили дивиденды-2018
Акционеры "Ростелекома" на годовом общем собрании утвердили дивиденды по результатам 2018 года в размере 2,5 рубля на обыкновенную и привилегированную акцию, что совокупно составит 6 961 200 252,5 рубля.
Обновлено в 06:00
Авто
Объявлены цены на Mazda 3 нового поколения для России
В машине появилась новая система управления G-Vectoring Control Plus и фирменный адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).
Обновлено в 13:12
Политика
Суд признал Порошенко нарушителем Конституции Украины
Бывшего президента Украины Петра Порошенко признали виновным в нарушении некоторых положений Конституции.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30