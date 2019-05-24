Роналду показал свой новый спортивный автомобильМатч ТВ вчера в 14:58

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Португальский футболист опубликовал в своем Instagram фото с машиной McLaren Senna. Напомним, в сезоне-2018/19 34-летний португалец провел 31 матч в серии А, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.

Политика Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что уйдет в отставку 7 июня, передает Reuters.

Политика Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.

Общество Скончался нобелевский лауреат по физике Марри Гелл-Манн Обладатель Нобелевской премии по физике Марри Гелл-Манн скончался в США на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Института Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Общество Росгвардия рассказала, как безопасно отметить последний звонок Школьникам, которые собираются на последний звонок, необходимо предупредить своих родителей о предстоящих планах – сообщить место, время и примерную продолжительность празднования, а также оставить контакты двух-трех человек, которые будут праздновать с ними.

Музыка Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети» Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.

Музыка Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.

Политика Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.

Политика Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.

Политика Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР» Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.

Технологии Атомный ледокол «Урал» спустят на воду в Петербурге Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

Происшествия Под Челябинском погиб подросток, бросившийся спасать детей Два десятилетних мальчика играли на краю карьера и упали в воду. 13-летний подросток бросился их спасть и утонул.

Общество СМИ: Япония хочет созвать конференцию по вопросу захоронения ядерных отходов Правительство Японии намерено этой осенью организовать международную конференцию по вопросам захоронения ядерных отходов и привлечь к ее участию ряд стран, входящих в Группу двадцати (G20).

Происшествия Флоридца поймали принимающим ванну в посудомоечной раковине Сотрудники американской закусочной Wendy's в штате Флорида обнаружили мужчину, принимающего ванну в посудомоечной раковине на кухне заведения, передает телеканал Local 10.

Армия и оружие Армия Сирии за сутки уничтожила в провинции Хама около 350 террористов Сирийская армия в ходе отражения атак боевиков группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) за сутки уничтожила около 360 террористов, шесть танков и БМП в юго-западной части Идлибской зоны деэскалации в провинции Хама.

Общество Первый российский круизный лайнер «Петр Великий» спустили на воду На судостроительном заводе «Лотос» под Астраханью спустили на воду первый российский круизный пассажирский речной лайнер проекта PV300VD, сообщается на сайте Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Общество Жена Ярошенко заявила об ухудшении здоровья летчика В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».

Общество Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.

Общество Моряки с арестованного в Стамбуле судна отправились в Россию Шесть российских моряков, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию.

Политика Медведчук выходит из переговоров по Донбассу Глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его политическая сила не поддерживает кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского, а потому выходит из переговоров по Донбассу.

Общество Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 25 мая, в Московской области синоптики прогнозируют умеренные осадки.

Хоккей Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м» С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.