Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобильМатч ТВ 14:58
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Португальский футболист опубликовал в своем Instagram фото с машиной McLaren Senna. Напомним, в сезоне-2018/19 34-летний португалец провел 31 матч в серии А, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.
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Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
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Обновлено в 11:01
Политика
Оппозиция Венесуэлы заняла здание посольства республики в США
По словам Веккьо, представители оппозиции уже начали проводить оценку ущерба, который якобы был нанесен зданию посольства, пока его удерживали активисты американского антивоенного движения CodePink.
Обновлено в 15:28
Культура
"Кто хочет стать миллионером?" закроют в США
По данным издания, за время существования программы вышло более 3 тыс. выпусков телевикторины.
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Происшествия
Грабители отобрали у байкера мотоцикл на юге Москвы
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Общество
Новосибирск — город без ансамбля?
Пообщавшись с застройщиками, «Континент Сибирь» выяснил, каким они видят развитие центра города и намерены ли с ним расстаться ради качественного благоустройства и исчезновения постоянных скандалов.
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Армия и оружие
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Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
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Украинская певица Светлана Лобода впервые показала свою младшую дочь.
Обновлено в 10:56
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Политика
Морской трибунал ООН, как ожидается, сегодня объявит решение по арестованным украинским морякам
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Обновлено в 17:02
Интернет
Сотрудники Snapchat шпионили за пользователями
Несколько сотрудников мессенджера Snapchat злоупотребляли своим доступом к серверам компании, просматривая данные пользователей.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в первом матче финала плей-офф
В чемпионате Нидерландов по футболу состоялся первый матч финала плей-офф за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 16:50
Здоровье
В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках
Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.
Обновлено вчера в 11:17
Наука
Эксперимент по сжатию льда не подтвердил «двуличность» воды
В результате ученые получили аморфный лед высокой плотности (high-density amorphous ice, HDA), который таким образом должен являться стеклообразным состоянием воды.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Не только по праздникам: россияне стали чаще употреблять алкоголь
Россияне стали чаще выпивать: число тех, кто употребляет алкоголь один-два раза в месяц, выросло за последние пять лет с 24,9% до 32%.
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Обновлено вчера в 14:42
Происшествия
Во время спуска с Эвереста погибли два альпиниста
Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
Обновлено в 03:46
Политика
Катерина Тихонова защитила кандидатскую диссертацию в МГУ
Обновлено в 11:17
Космос
На Коста-Рику упал редкий метеорит
Метеорит, который «приземлился» в Коста-Рике в апреле 2019 года, может рассказать о происхождении Солнечной системы, заявили ученые.
Обновлено 22 мая в 06:01
Кино
В Каннах Кантемир Балагов получил приз за фильм «Дылда»
Приз за лучшую режиссуру получил фильм «Дылда» российского режиссёра Кантемира Балагова на Каннском фестивале.
Обновлено в 17:36
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
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В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
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Политика
ВЦИОМ: Рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет
В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35