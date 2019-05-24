Футбол

Роналду показал свой новый спортивный автомобильМатч ТВ 14:58

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Португальский футболист опубликовал в своем Instagram фото с машиной McLaren Senna. Напомним, в сезоне-2018/19 34-летний португалец провел 31 матч в серии А, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.
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Роналду показал свой новый спортивный автомобиль

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🏎Роналду купил суперкар McLaren Senna стоимостью около 1 млн евро

Sports.ru14:50

Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Фото

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ProstoProSport14:40
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Спортивный автомобиль
Limited-production mid-engine sports car manufactured by McLaren Automotive. The car is the third addition in the McLaren Ultimate Series, joining the F1 and the P1; however, it is not a direct successor to either of the cars. The Senna was unveiled online by the company on December 10, 2017, with the official unveiling taking place at the 2018 Geneva Motor Show.
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