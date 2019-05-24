Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобильМатч ТВ 14:58
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Португальский футболист опубликовал в своем Instagram фото с машиной McLaren Senna. Напомним, в сезоне-2018/19 34-летний португалец провел 31 матч в серии А, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.
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Обновлено в 14:59
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Футбол
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Обновлено в 15:22
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
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Космос
На Нотр-Даме предложили установить памятник ракете, доставившей американцев на Луну
Обновлено вчера в 11:24
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Филарет отказался подписать устав «новой церкви» Украины
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Обновлено в 08:31
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Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отказе от участия в переговорах с Россией по Донбассу.
Обновлено в 08:48
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Первые 100 купе-кроссоверов Renault Arkana для российского рынка были куплены в онлайн-шоуруме за первые 3 часа со старта продаж.
Обновлено в 08:31
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НАТО потребовал от России оставить Крым
Североатлантический альянс не признает принадлежность Крыма к России и будет добиваться вывода ее войск с полуострова, заявил глава военного комитета НАТО Стюарт Пич.
Обновлено вчера в 03:21
Технологии
Mastercard запустит сервис снятия наличных через QR-код
Платежная система Mastercard планирует создать сервис снятия наличных через QR-код.
Обновлено в 02:38
Космос
Участники эксперимента SIRIUS виртуально сели на Луну
Четыре участника эксперимента SIRIUS совершили виртуальную посадку на лунную поверхность 21 мая.
Обновлено в 10:03
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем
Племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория рассказала о проблемах своего дяди со здоровьем.
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Трамп отправит дополнительные войска на Ближний Восток
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Обновлено в 05:51
Общество
В конце мая в Москву придет жара
В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.
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Происшествия
В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
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Шоу-бизнес
Сын Татьяны Васильевой пытается восстановить зрение после диеты
Станислав Садальский разместил в своем микроблоге фотографию сына известной актрисы Татьяны Васильевой.
Обновлено в 13:57