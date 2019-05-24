Футбол

Роналду показал свой новый спортивный автомобильМатч ТВ вчера в 14:58

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Португальский футболист опубликовал в своем Instagram фото с машиной McLaren Senna. Напомним, в сезоне-2018/19 34-летний португалец провел 31 матч в серии А, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.
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Роналду показал свой новый спортивный автомобиль

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Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
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Происшествия

В Хакасии нашли тело одного из пропавших в ноябре туристов

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Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

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Житель Нидерландов по имени Марко Лангбрук (Marco Langbroek) рассчитал скорость движения спутников, заснял их на камеру и выложил видео у себя на сайте.
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Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме

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Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
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В Таганроге загорелся кожевенный завод

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло на территории действующего кожевенного завода.
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Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем

Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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McLaren Senna
Спортивный автомобиль
Limited-production mid-engine sports car manufactured by McLaren Automotive. The car is the third addition in the McLaren Ultimate Series, joining the F1 and the P1; however, it is not a direct successor to either of the cars. The Senna was unveiled online by the company on December 10, 2017, with the official unveiling taking place at the 2018 Geneva Motor Show.
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