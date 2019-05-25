Футбол
Роналду показал свой новый спортивный автомобильSportbox.RU вчера в 14:58
Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новый спортивный автомобиль. Португальский футболист опубликовал в своем Instagram фото с машиной McLaren Senna. Напомним, в сезоне-2018/19 34-летний португалец провел 31 матч в серии А, забил 21 гол и отдал пять голевых передач.
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