Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионовГазета.Ru 18:07

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".

Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионов

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