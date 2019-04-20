Футбол
Роналду показал странный жест после вылета из Лиги чемпионовГазета.Ru 18:07
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду показал странный жест после проигранного матча с голландским "Аяксом" в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает "Советский спорт".
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Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.
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Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
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Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики
Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
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Христианам, которые подвергаются преследованиям, Великобритания продолжит оказывать поддержку во всем мире.
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