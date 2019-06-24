Роналду показал сладкий поцелуй в джакузи с 24-летней подругойSM News вчера в 15:59

Пара проводит выходные на Лазурном берегу Франции Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", показал поклонникам сладкий поцелуй со своей возлюбленной 24-летней Джорджиной Родригес.

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Роналду показал сладкий поцелуй в джакузи с 24-летней подругой

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