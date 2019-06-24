Футбол

Роналду показал сладкий поцелуй в джакузи с 24-летней подругойSM News вчера в 15:59

Пара проводит выходные на Лазурном берегу Франции Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", показал поклонникам сладкий поцелуй со своей возлюбленной 24-летней Джорджиной Родригес.
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«Горячая» девушка Криштиану выкладывает фотографии с отдыха без Роналду

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Возлюбленная Роналду опубликовала откровенное фото

Газета.Ru01:40

Роналду показал сладкий поцелуй в джакузи с 24-летней подругой

SM Newsвчера в 15:59

Красиво отдыхать не запретишь! Сколько стоит яхта Криштиану Роналду?

Peopletalkвчера в 16:41

Роналду похвастался отдыхом с семьей на дорогущей яхте

Soccer.ruвчера в 15:32

Возлюбленная Роналду позирует в купальнике на яхте. Фото

Спорт-Экспресс01:09
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Общество

Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Общество

В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах

Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Путешествия

Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного

Обновлено вчера в 23:23
Авто

ЦБ предложил включить в ОСАГО коэффициент по утрате товарной стоимости

Центробанк предложил ввести коэффициент по утрате товарной стоимости (УТС) автомобиля.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес

Панин рассказал об операции по смене пола

Обновлено вчера в 16:08
Политика

Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина

Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Энергетика

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона

Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Общество

Около 2 тысяч москвичей подали заявки на высадку семейного дерева

"За два месяца около двух тысяч москвичей, у которых в этом году родились дети, подали заявки на высадку семейного дерева", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено в 02:28
Происшествия

Летевший из Анапы в Уфу самолет сел в Самаре из-за неисправности

Обновлено в 03:27
Космос

Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА

НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс истосковалась по сексу

Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Футбол

В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов

Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Политика

Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона

Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Общество

Россияне назвали главные черты советской эпохи

Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес

Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью

Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Общество

Названы самые наркозависимые регионы России

В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Здоровье

На Урале придумали полезное мороженое с водорослями

Обновлено в 02:47
Технологии

Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке

Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Транспорт

В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше закопают за 45 млн рублей

Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков на Эльмаше.
Обновлено в 01:11
Политика

Мэр Челябинска подал в отставку

Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Общество

В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля

Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы

Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Экономика

Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»

Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Политика

Омбудсмен Коми ищет женщину, передавшую записку Путину в 2010 году

Омбудсмен Республики Коми Надежда Быковская заявила, что ищет женщину, которая передала записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году.
Обновлено в 03:11
Наука

В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком

Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Ювентус
Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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