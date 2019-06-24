Футбол
Роналду показал сладкий поцелуй в джакузи с 24-летней подругойSM News вчера в 15:59
Пара проводит выходные на Лазурном берегу Франции Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", показал поклонникам сладкий поцелуй со своей возлюбленной 24-летней Джорджиной Родригес.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 04:08, Вашингтон
Общество
Большой театр поменяет схему продажи билетов по совету Счетной палаты
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов»,— заявил гендиректор Большого театра Владимир Урин.
Обновлено в 03:39
Общество
В Госдуме опровергли сокращение бюджетных мест в вузах
Количество бюджетных мест в российских вузах не сократится, заявил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.
Обновлено в 02:19
Путешествия
Отдых в Крыму оказался дороже зарубежного
Обновлено вчера в 23:23
Авто
ЦБ предложил включить в ОСАГО коэффициент по утрате товарной стоимости
Центробанк предложил ввести коэффициент по утрате товарной стоимости (УТС) автомобиля.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Панин рассказал об операции по смене пола
Обновлено вчера в 16:08
Политика
Зама российского губернатора уволили после прямой линии Путина
Замгубернатора Мурманской области Инну Погребняк, курировавшую вопросы медицины, уволили после прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:42
Энергетика
Европа начала отказываться от российского угля
Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Обновлено в 03:21
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить автомобиль от угона
Как стало известно «Автоновостям дня» от экспертов Роскачества, самое эффективное средство защиты автомобиля от угона – нанесение аэрографии на него.
Обновлено в 01:07
Общество
Около 2 тысяч москвичей подали заявки на высадку семейного дерева
"За два месяца около двух тысяч москвичей, у которых в этом году родились дети, подали заявки на высадку семейного дерева", - цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.
Обновлено в 02:28
Космос
Россия увеличила стоимость полета на «Союзе» для астронавтов НАСА
НАСА объясняет данный шаг тем, что в ходе испытательных полетов новых американских пилотируемых кораблей Crew Dragon компании SpaceX и Starliner фирмы Boeing могут возникнуть проблемы, которые в результате приведут к отсутствию на МКС астронавта США, необходимого для поддержания работоспособности американского сегмента станции.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс истосковалась по сексу
Бледанс неоднократно признавали самой желанной женщиной РФ.
Обновлено вчера в 10:03
Футбол
В Госдуме отреагировали на антироссийскую акцию грузинских футболистов
Ранее сообщалось, что игроки нескольких грузинских клубов вышли на матчи в футболках с антироссийскими надписями Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должны отреагировать на антироссийскую акцию футболистов из Грузии, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Бытовой скандал обрушил рейтинг Бориса Джонсона
Предвыборный рейтинг Бориса Джонсона обрушился за считанные дни из-за домашнего скандала с его девушкой, хотя еще в минувший четверг он был явным фаворитом в гонке за пост британского премьера.
Обновлено вчера в 23:18
Общество
Россияне назвали главные черты советской эпохи
Основной чертой советской эпохи была забота государства о простых людях.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Пелагея опубликовала трогательное фото с подросшей дочерью
Популярная российская певица Пелагея опубликовала в своем микроблоге две фотографии, на которых запечатлена вместе со своей дочерью Таисией.
Обновлено в 02:30
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Здоровье
На Урале придумали полезное мороженое с водорослями
Обновлено в 02:47
Технологии
Россиян предупредили о замаскированной под письма вирусной атаке
Чаще всего письма-вирусы приходят от таких крупных компаний как автодилеры KIA, «Рольф», авиакомпании «Полярные авиалинии», среди СМИ – РБК и «Новосибирск-online».
Обновлено в 03:14
Транспорт
В Екатеринбурге подземный переход на Эльмаше закопают за 45 млн рублей
Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчика, который демонтирует подземный переход на перекрестке Фронтовых Бригад и Старых Большевиков на Эльмаше.
Обновлено в 01:11
Политика
Мэр Челябинска подал в отставку
Глава Челябинска Владимир Елистратов официально подал в отставку. Скан его заявления публикуют местные СМИ.
Обновлено в 00:50
Общество
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Тонирование стекол позволяет экономить немалые средства в связи с уменьшением нагрузки на кондиционер в летний период, защититься от света ослепляющих фар встречного автомобиля и солнечных лучей, мешающих смотреть на дорогу, а также позволяет чувствовать себя в более комфортной обстановке.
Обновлено вчера в 17:28
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
Гендиректора Chanel ограбили в центре Москвы
Неизвестный в центре Москвы украл телефон у гендиректора Chanel Жака Мари Даниэля Шенена и через приложение снял деньги с его банковского счета.
Обновлено в 03:10
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Экономика
Baring Vostok оспорил утрату контроля над банком «Восточный»
Evison Holdings (представляет интересы основанного Майклом Калви инвестфонда Baring Vostok) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Амурской области о передаче контроля над банком «Восточный» холдингу «Финвижн» Артема Аветисяна.
Обновлено в 02:54
Политика
Омбудсмен Коми ищет женщину, передавшую записку Путину в 2010 году
Омбудсмен Республики Коми Надежда Быковская заявила, что ищет женщину, которая передала записку президенту России Владимиру Путину в 2010 году.
Обновлено в 03:11
Наука
В Якутии нашли бивень мамонта, обработанный древним человеком
Примечательно, что на фрагментах бивней были обнаружены следы обработки, предположительно, древним человеком, - рассказал руководитель экспедиции Иннокентий Павлов.
Обновлено в 03:36