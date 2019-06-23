Футбол
Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегуSM News вчера в 10:59
Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:45, Вашингтон
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Политика
Песков: в Грузии царит русофобская истерия
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время на грузинской территории наблюдается русофобская истерия, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:07
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Общество
Названы самые наркозависимые регионы России
В тройку максимально свободных от наркотиков регионов вошли Ненецкий автономный округ, Архангельская область и Чечня.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Политика
ПЦУ лишила Филарета канонических прав
Новообразованная Православная церковь Украины (ПЦУ) на заседании синода лишила своего почетного патриарха Филарета «канонического права» управления епархией, однако не исключила его из состава епископата.
Обновлено в 08:13
ЖКХ
100 тысяч жителей Симферополя остались без света
В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.
Обновлено в 08:02
Интернет
Telegram разрешил передавать права на каналы и запустил геочаты
Telegram разрешил передавать права на каналы, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:37
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Политика
В ПАСЕ отказались обсуждать доклад по MH17
Члены ПАСЕ проголосовали против проведения дебатов в понедельник на тему ответственности РФ за неуплату взносов за членство в Совете Европы, а также обсуждения расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донецком в 2014 году.
Обновлено в 06:19
Спорт
Черноусов и Ломова завоевали золото Европейских игр в пулевой стрельбе
Артем Черноусов и Маргарита Ломова стали чемпионами Европейских игр в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из малокалиберного пистолета с 50 метров.
Обновлено в 07:47
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Политика
Несколько грузинских депутатов планируют приехать на форум в Москву
Грузинские депутаты планируют приехать на международный форум "Развитие парламентаризма" в начале июля в Москву, заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 07:49
Футбол
Защитник «Реала» Эрнандес может перейти в «Милан»
Обновлено в 08:22
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Политика
Оставшиеся в Грузии российские туристы рассказали, как к ним относятся
Российские туристы, несмотря на продолжающиеся акции протеста в Грузии, не заметили перемены отношения к ним со стороны местного населения.
Обновлено в 06:03
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Космос
Разработчик скафандров рассказал о костюмах для выхода на Луну
Президент США Дональд Трамп поставил задачу вернуться на спутник Земли в 2024 году, Россия планирует полет в 2030 году.
Обновлено в 02:19
Политика
Египет пообещал возобновить чартеры с Россией до конца года
Авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено в конце 2015 года после крушения лайнера «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург.
Обновлено в 06:56
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Футбол
«Милан» и «Интер» подтвердили снос «Сан-Сиро»
Обновлено в 08:28
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Наука
Тюлени научились петь мелодию из «Звездных войн»
В результате по команде ученых молодые тюлени научились напевать мелодию из «Звездных войн» и издавать звуки, похожие на человеческие гласные.
Обновлено вчера в 14:00
Финансы
Акции «Полюса» могут подняться до 5900 рублей
На фоне роста цен на золото, которые растут на фоне ожидания снижения ставки ФРС США, а также на фоне эскалации конфликта Ирана и США, повышаются бумаги "Полюса".
Обновлено в 08:15
Технологии
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт между собой
Mail.ru Group и «Билайн» разрешили конфликт, в ходе которого пользователи оператора жаловались на замедление работы сервисов интернет-компании.
Обновлено в 05:48
Футбол
Глушаков ищет работу через инстаграм
Экс-хавбек и капитан московского "Спартака" Денис Глушаков выложил в инстаграме фото с просьбой о помощи в поиске работы, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 08:37