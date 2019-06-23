Футбол
Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегуSM News вчера в 10:59
Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 10:11, Ашберн
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 19:32
Футбол
Паршивлюк перешел в московское «Динамо»
Обновлено в 09:46
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Авто
Названы 10 регионов России, где больше всего любят Lada
Обновлено в 06:15
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Общество
Давид Якобашвили заявил, что не вернется в Россию
ФСБ проводила проверки в его музее после жалобы его бывшего партнера Бориса Минахи. Предприниматель заявил, что сейчас находится во Франции.
Обновлено в 08:25
Политика
Назван ущерб Грузии от потери российских туристов
Подсчитаны убытки Грузии от прекращения авиасообщения с Россией и потери российских туристов.
Обновлено в 09:35
Армия и оружие
Новые снаряды «Свинец-2» и «Манго-М» покажут на «Армии-2019»
Снаряды повышенной пробиваемости "Свинец-2" и "Манго-М" могут поражать самые различные бронированные цели.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Германии два истребителя столкнулись в воздухе
Обновлено в 08:46
Общество
Гидрометцентр России опроверг приход осенней погоды в Москву
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд опроверг резкое понижение температуры в столице на этой неделе.
Обновлено в 07:56
Политика
Грузинские депутаты собрались в Москву
Глава комитета Госдумы Леонид Калашников парламентарии Грузии собрались приехать в Москву, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Общество
В Госдуме захотели отменить штраф за тонировку стекол автомобиля
Обновлено вчера в 22:42
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ
Тульский школьник набрал 400 баллов по ЕГЭ Фото Рособрнадзора. Даниил Дрябин на фото крайний слева.
Обновлено в 09:43
Политика
Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям полеты в Грузию
В целях обеспечения национальной безопасности РФ и защиты граждан России от преступных и иных противоправных действий президент постановил временно запретить российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на территорию Грузии.
Обновлено 21 июня в 14:38
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Девочка не имеет официальной прописки, поэтому ее не принимают ни в одно дошкольное образовательное заведение Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:00
Политика
Патрушев и Нетаньяху обсудили антитеррор
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с премьер-министром Израили Биньямином Нетаньяху вопросы антитеррора и безопасности.
Обновлено в 10:03
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Кино
Том Холланд и Джейк Джилленхол назвали свой любимый фильм Marvel
Джилленхол в фильме «Человек-паук: Вдали от дома» сыграл роль главного злодея Мистеро. Мировая премьера картины запланирована на 28 июня.
Обновлено в 08:20
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Культура
Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» стал Роман Бабаян
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва". Об этом сам журналист сообщил РИА Новости.
Обновлено в 08:22
Политика
Украинская делегация потребовала отстранить от сессии президента ПАСЕ
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы требует отстранения от сессии президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье и обратилась по этому поводу в регламентный комитет, сообщил глава делегации Владимир Арьев.
Обновлено в 09:44