Футбол

Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегуSM News вчера в 10:59

Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
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«Горячая» девушка Криштиану выкладывает фотографии с отдыха без Роналду

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Возлюбленная Роналду позирует в купальнике на яхте. Фото

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Роналду похвастался отдыхом с семьей на дорогущей яхте

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Возлюбленная Роналду опубликовала откровенное фото

Газета.Ru01:40
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Происшествия

СК назвал имя напавшего на силовиков в Грозном

Управление СК по Чечне назвало имя напавшего на полицейского и росгвардейца в центре Грозного. Им оказался 21-летний Ахмед Барзаев.
Обновлено в 05:02
Политика

Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ

Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Общество

В Центральной России похолодает на 20 градусов

В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Политика

Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии

Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Общество

Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar

Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 05:08
Авто

В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона

Обновлено в 02:44
Общество

Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе

Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Технологии

Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество

Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество после недавнего конфликта, сообщили RNS в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета

На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Гаджеты

За неделю продали более 1 миллиона фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4

Китайская компания Xiaomi всего за 8 дней продала около 1 миллиона фитнес-браслетов Mi Band 4. Также представители бренда указали, что ежечасно продаются около 5 тысяч устройств, что является рекордным показателем для гаджетов данного класса.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц

Обновлено в 03:51
Общество

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Происшествия

В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине

Обновлено в 04:06
Авто

Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями

В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Путешествия

Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму

В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»

Обновлено в 05:25
Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

Жителей Арыси в Казахстане эвакуируют после взрыва в воинской части

Обновлено в 02:08
Происшествия

В США нашли тела россиянки и ее двоих детей

Обновлено в 03:08
Футбол

Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Обновлено в 04:13
Политика

В Грузии кинотеатры приостановили показ фильмов на русском языке

Что еще известно: С 20 июня в Тбилиси проходят масштабные акции протеста, поводом для которых стало выступление в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия

Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом

В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
Космос

НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе

Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика

Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов

Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Появилось видео последствий драки на Урале с погибшим азербайджанцем

Обновлено в 05:28
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей

Вечером 23 июня психически больной мужчина напал с ножом на сестру и соседей.
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя

Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Общество

Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП

«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45
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Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из двух клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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