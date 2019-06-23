Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегуSM News вчера в 10:59

Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.

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Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегу

Спорт день за днем

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