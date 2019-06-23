Футбол
Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегуSM News вчера в 10:59
Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:37, Вашингтон
Происшествия
СК назвал имя напавшего на силовиков в Грозном
Управление СК по Чечне назвало имя напавшего на полицейского и росгвардейца в центре Грозного. Им оказался 21-летний Ахмед Барзаев.
Обновлено в 05:02
Политика
Нидерландский фонд MH17 выступил против возвращения России в ПАСЕ
Россия «недостаточно сотрудничает» со следствием по делу об авиакатастрофе Malaysia Airlines MH17 над Донбассом в 2014 году, считает руководство нидерландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного в помощь родственникам погибших при крушении.
Обновлено в 01:59
Общество
В Центральной России похолодает на 20 градусов
В Москву и еще целый ряд регионов Центральной России на следующей неделе придет осенняя погода.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Плахотнюк покинул пост главы Демпартии Молдавии
Олигарх Владимир Плахотнюк, сбежавший из Молдавии, ушел в отставку с поста председателя Демократической партии.
Обновлено в 03:45
Общество
Суд принял к рассмотрению иск о запрете в России сервиса BlaBlaCar
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению иск астраханской транспортной компании "Транс Лайн", которая просит запретить в России сервис BlaBlaCar, следует из картотеки арбитражных дел.
Обновлено в 05:08
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Технологии
Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество
Mail.ru Group и «Вымпелком» восстановили сотрудничество после недавнего конфликта, сообщили RNS в пресс-службе Mail.ru Group.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Уснувшую пассажирку забыли в салоне самолета
На полпути пассажирка уснула, однако когда самолет приземлился, бортпроводники не заметили спящую пассажирку и самолет был отогнан на стоянку.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Власти Грузии пошли на уступки протестующим
На вопросы об отставке главы МВД Георгия Гахарии Иванишвили отвечать не стал. Его отставка — также одно из требований протестующих.
Обновлено в 04:12
Гаджеты
За неделю продали более 1 миллиона фитнес-браслетов Xiaomi Mi Band 4
Китайская компания Xiaomi всего за 8 дней продала около 1 миллиона фитнес-браслетов Mi Band 4. Также представители бренда указали, что ежечасно продаются около 5 тысяч устройств, что является рекордным показателем для гаджетов данного класса.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Заполярье в морге перепутали тела трех покойниц
Обновлено в 03:51
Общество
Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
Обновлено в 04:03
Происшествия
В Омске медведь откусил руку нетрезвому мужчине
Обновлено в 04:06
Авто
Названы регионы РФ с самыми дешевыми подержанными автомобилями
В Сахалинской области, ставшей самым «дорогим» регионом в списке, средняя стоимость подержанного автомобиля составляет 725,1 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:07
Путешествия
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
В Турции, Грузии, Болгарии, Греции, Черногории и на Кипре можно отдохнуть на море менее чем за 50 тысяч рублей на двоих, сообщает Aviasales.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Морозов продлил контракт с футбольным клубом «Динамо»
Обновлено в 05:25
Кино
Умер советский и российский актер Андрей Харитонов
25 июля советскому и российскому актеру театра и кино исполнилось бы 60 лет.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Обновлено в 03:08
Футбол
Гончаренко рассказал, как ЦСКА удалось сохранить Влашича
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко объяснил, за счёт чего армейцам удалось сохранить в команде Николу Влашича.
Обновлено в 04:13
Политика
В Грузии кинотеатры приостановили показ фильмов на русском языке
Что еще известно: С 20 июня в Тбилиси проходят масштабные акции протеста, поводом для которых стало выступление в грузинском парламенте российского депутата Сергея Гаврилова.
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
Полицейский в Курске открыл стрельбу из-за детей с мячом
В Курске полицейский открыл стрельбу из травматического пистолета, чтобы отогнать от своей машины детей, играющих в мяч.
Обновлено в 05:22
Космос
НАСА подтвердило обнаружение метана на Марсе
Национальное управление США по исследованию космического пространства (НАСА) на своем сайте подтвердило обнаружение метана в атмосфере Марса, следует из заявления организации.
Обновлено вчера в 19:45
Экономика
Ряд банков запретил сотрудникам фотографировать экраны мониторов
Несколько крупных банков запретили своим сотрудникам фотографировать на смартфоны экраны компьютеров.
Обновлено в 02:22
Технологии
Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус
Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Башкирии психически больной мужчина убил сестру и соседей
Вечером 23 июня психически больной мужчина напал с ножом на сестру и соседей.
Обновлено вчера в 19:56
Политика
Роспотребнадзор усилил контроль за качеством грузинского алкоголя
Роспотребнадзор сообщил об усилении контроля за качеством поступающей из Грузии в Россию алкогольной продукции.
Обновлено в 05:03
Общество
Большой театр изменит схему продажи билетов после критики СП
«В исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук до 960 билетов», — говорится в письме генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Обновлено в 02:45