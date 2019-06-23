Футбол
Роналду показал подписчикам, как проводит выходные на Лазурном берегуSM News вчера в 10:59
Спортсмен отдыхает вместе с семьей Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб "Ювентус", Криштиану Роналду показал подписчикам, как проводит выходные с семьей.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:43, Вашингтон
Происшествия
МВД Грузии отстранило от службы 10 разгонявших митинги полицейских
Грузинское министерство внутренних дел отстранило от службы десять сотрудников, которые участвовали в разгоне митингов в центре Тбилиси.
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин отказал дочери в прописке
Двухлетняя дочь Андрея Аршавина Есения не сможет пойти в детский сад, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Первая смарт-колонка LG с «Алисой» поступила в продажу
Обновлено в 07:28
Общество
Россияне воспротивились четырехдневной рабочей неделе
Почти половина россиян отрицательно оценила возможное сокращение рабочей недели до четырех дней.
Обновлено вчера в 21:45
Культура
Вилли Хаапасало приступил к съемкам фильма о Татарстане
Вилли Хаапасало продолжает работу в Казани. Ранее уже сообщалось, что финский актер и телеведущий намерен снять фильм о Татарстане.
Обновлено в 08:55
Здоровье
Врач назвала внешние признаки рака
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала «Вечерней Москве», какие внешние признаки свидетельствуют о наличии онкологии.
Обновлено в 08:42
Футбол
Украинский клуб поддержал антироссийскую акцию
Футболисты украинского клуба "Ворскла" поддержали антироссийскую акцию трех грузинских команд, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:41
Общество
МВД не планирует расширять полномочия сотрудников ГИБДД
МВД России не планирует расширять полномочия сотрудников Госавтоинспекции, а также отказываться от административного ареста.
Обновлено в 06:14
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Политика
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну
Россия с 8 июля запретит грузинским компаниям летать в страну.
Обновлено 22 июня в 13:01
Происшествия
Задержан подозреваемый в подготовке теракта против посольства США
Сотрудники полиции Бельгии задержали в Брюсселе подозреваемого в подготовке нападения на посольство Соединенных Штатов.
Обновлено в 10:26
Наука
Палеонтологические данные поведали о расцветах млекопитающих в мезозое
Ученые из Вашингтонского университета и Филдовского музея естественной истории обобщили палеонтологические данные последних десятилетий и заключили, что история млекопитающих делится на три важных периода.
Обновлено в 08:22
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Япония опровергла приглашение Зеленского на саммит G20
Министерство иностранных дел Японии не располагает информацией о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку во время проведения саммита «Большой двадцатки» (G20).
Обновлено в 03:50
Общество
Антон Алиханов приостановил снос немецких казарм на улице Калинина
Губернатор Калининградской области приостановил самовольный снос бывших казарм кёнигсбергского артиллерийского полка на улице Калинина.
Обновлено в 08:28
Общество
Компания Kinodanz отказалась от иска к BadComedian
Кинокомпания Kinodanz отказалась от исковых требований к блогеру BadComedian (Евгений Баженов), передает корреспондент РИА Новости из Красногорского городского суда Московской области.
Обновлено в 10:01
Происшествия
В Энгельсе полицейские избили прохожего и подбросили ему наркотики
В Энгельсе возбуждено несколько уголовных дел в отношении начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков, который избил прохожего и приказал подбросить ему наркотики.
Обновлено в 08:35
Наука
Камни на острове Мадейра оказались покрыты пластиковой коркой. Она быстро распространяется — и уже занимает 10% площади прибрежных скал!
В начале 2019 года исследователи заметили, что пластиковая корка распространилась — теперь она занимает 10% площади всех прибрежных скал на Мадейре.
Обновлено в 05:00
Спорт
Сегодня МОК определит страну-хозяйку зимней Олимпиады-2026
Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) проведет голосование по определению страны-организатора зимних Олимпийских игр 2026 года.
Обновлено в 09:45
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
Отец напавшего на силовиков в Чечне поблагодарил их за убийство сына
Отец Ахмеда Барзаева, который 23 июня совершил нападение на сотрудников ДПС и Росгвардии в Грозном, публично отказался от церемонии похорон и траура по сыну.
Обновлено в 11:22
Общество
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов на ЕГЭ
Выпускница из Екатеринбурга набрала 400 баллов по четырём дисциплинам на Едином государственном экзамене, сообщили в администрации Свердловской области.
Обновлено в 11:03
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
Обновлено в 10:52
Политика
Путин назвал сумму выручки от экспорта военной продукции
Обновлено в 10:41
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после прямой линии с президентом
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве заявил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, отвечавшую за медицину в регионе.
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Появилось видео атаки украинских военных в Донбассе
В сети появилось видео, на котором запечатлен артиллерийский удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
Обновлено в 10:54
Энергетика
Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций США против Ирана
Мировые цены на нефть в понедельник продолжают находиться в "зелёной зоне", а американская марка WTI усилила рост по сравнению с утром на фоне ожиданий новых санкций США в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 07:00
Политика
Премьер Франции допустил отмену санкций против России
Санкции против России могут быть отменены в любой момент, заявил премьер Франции Эдуард Филипп на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьером Дмитрием Медведевым, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:27
Происшествия
В результате взрывов боеприпасов на юге Казахстана погиб один человек
Один человек погиб, 31 госпитализирован в результате взрывов боеприпасов на военных складах в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 09:01