Футбол

Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы» ФлоренциЧемпионат вчера в 17:35

Рома — Ювентус
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Олимпико»
Эдин Джеко
51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
67′
71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
78′
Алессандро Флоренци
79′
84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
90′+1′
Эдин Джеко
90′+2′
В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду. Инцидент случился на 59-й минуте встречи.
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