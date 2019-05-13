Футбол
Роналду поиздевался над ростом защитника «Ромы» ФлоренциЧемпионат вчера в 17:35
Эдин Джеко
|51′
Лоренцо Пеллегрини
Бриан Кристанте
|67′
|71′
Миралем Пьянич
Родриго Бентанкур
|74′
Эмре Джан
Николо Дзаньоло
|75′
Джастин Клюйверт
Дженгиз Ундер
|78′
Алессандро Флоренци
|79′
|84′
Блез Матюиди
Алекс Сандро
|85′
Маттиа Де Шильо
Жоау Канселу
Александар Коларов
|90′+1′
Эдин Джеко
|90′+2′
|39%
|Владение мячом
|61%
|76%
|Процент точных передач
|88%
|7
|Удары в сторону ворот
|2
|3
|Удары в створ ворот
|4
|4
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|5
|3
|Угловые
|3
|11
|Отборы
|10
|8
|Фолы
|7
|3
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Рома
Расстановка 4‑3‑3
83
Миранте
24
Флоренци
44
Манолас
20
Фасио
11
Коларов
22
Дзаньоло
42
Нзонзи
4
Кристанте
17
Ундер
9
Джеко
92
Эль-Шаарави
1
Шченсны
20
Канселу
4
Касерес
3
Кьеллини
37
Спинаццола
16
Куадрадо
30
Бентанкур
23
Джан
12
Сандро
10
Дибала
7
Роналду
Ювентус
Расстановка 4‑4‑2
В матче 36-го тура итальянской Серии А между «Ромой» и «Ювентус» произошла конфликтная ситуация между защитником хозяев Алессандро Флоренци и форвардом гостей Криштиану Роналду. Инцидент случился на 59-й минуте встречи.
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Роналду издевается над ростом Флоренци? Провокационное видео матча «Рома» - «Ювентус»
Спорт-Экспрессвчера в 16:48
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