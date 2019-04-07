Футбол
Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездкиБомбардир.ру 00:20
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме видеоролик, на котором он поет песню Change Your Heart британской группы The Korgis. Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
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Роналду поет песню The Korgis. Его старший сын предпочитает Трэвиса Скотта
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