Футбол

Роналду поет за рулем автомобиля во время семейной поездкиБомбардир.ру 00:20

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовал в своем инстаграме видеоролик, на котором он поет песню Change Your Heart британской группы The Korgis. Португальский форвард продемонстрировал вокальные способности во время семейной поездки, находясь за рулем автомобиля.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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