Футбол
Роналду поддерживает возможный переход Фелиша в «Ювентус»Советский спорт вчера в 13:50
Фелиш является воспитанником Бенфики. В текущем сезоне нападающий провел 38 матчей за клуб из Лиссабона во всех турнирах и записал на свой счет 16 забитых мячей и 9 голевых передач. Действующий контракт форварда рассчитан до конца июня 2023 года.
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Роналду помогает «Ювентусу» в трансфере Фелиша. Он считает игрока «Бенфики» своим наследником
Бомбардир.рувчера в 10:33
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