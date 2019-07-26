Футбол

Роналду поддержал травмированного АсенсиоЕвро-футбол.ру вчера в 11:10

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал полузащитника "Реала" Марко Асенсио. Испанец повредил крестообразную связку колена в матче Межданародного кубка чемпионов с "Арсенал".
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Испанский футболист, полузащитник клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Участник чемпионата мира 2018 года.
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