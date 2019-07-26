Футбол
Роналду поддержал травмированного АсенсиоЕвро-футбол.ру вчера в 11:10
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал полузащитника "Реала" Марко Асенсио. Испанец повредил крестообразную связку колена в матче Межданародного кубка чемпионов с "Арсенал".
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Марко Асенсио: Благодаря вашей поддержке я чувствую силы, чтобы бороться
Советский спортвчера в 16:19
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Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Политика
Экс-замглавы СБУ призвал готовиться к войне с Россией из-за танкера
Киев должен быть готов к "жесткому ответу" России вплоть до военного наступления в ответ на задержание танкера Nika Spirit в порту Измаила.
Обновлено в 01:49
Теннис
Россия выразила протест США из-за визы теннисистки Кузнецовой
Посольство России направило ноту протеста в Государственный департамент США в связи с тем, что у российской теннисистки Светланы Кузнецовой возникли проблемы с получением американской визы.
Обновлено в 07:29
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на новости о транзите и «Газпроме»
Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал информацию агентства Reuters о продлении контракта на транзит российского газа через Украину.
Обновлено в 07:43
Экономика
Минфин прокомментировал закон об онлайн-продаже алкоголя
Замминистра финансов России Илья Трунин прокомментировал потенциальные риски в случае принятия закона о дистанционной продаже алкоголя.
Обновлено в 08:29
Спорт
Чупков стал чемпионом мира в заплыве на 200 м брассом
Российский пловец Антон Чупков завоевал золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта 2019 года в южнокорейском Кванджу.
Обновлено в 08:32
Футбол
Футболист АЗ Тил сообщил о своём желании перейти в «Спартак»
Полузащитник голландского АЗ Гус Тил заинтересован в переходе в московский «Спартак».
Обновлено в 09:41
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%
Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п.п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Футбол
Дасаев заявил, что слова Шалимова в адрес Кононова недопустимы
Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев прокомментировал высказывания экс-футболиста команды Игоря Шалимова в адрес нынешнего главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Обновлено в 07:20
Технологии
Сбербанк персонализировал меню банкоматов
Сбербанк перенастроил меню своих банкоматов под личные предпочтения каждого клиента, сообщает сайт RNS.
Обновлено в 07:49
Политика
Эрдоган ответил на ультиматум США из-за С-400
Ранее сенатор Линдси Грэм заявил, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй российские зенитно-ракетные комплексы С-400.
Обновлено в 09:06
Здоровье
Роспотребнадзор РТ запретил казанцам купаться на трех пляжах
Обновлено в 08:37
Общество
В Германии снова побит температурный рекорд
В пятницу, 26 июля, недалеко от немецкого города Линген в федеральной земле Нижняя Саксония температура воздуха поднялась до 42,6 C, таким образом был побит предыдущий температурный рекорд Германии, который был зафиксирован накануне, 25 июля, в городе Гайленкирхене, когда столбик термометра показывал 40,5 C. Об этом сообщила Метеорологическая служба ФРГ в Twitter.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Медики сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой
Обновлено в 05:59
Общество
Совфед одобрил закон о продлении «дачной амнистии» до 2021 года
Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о продлении так называемой дачной амнистии до 1 марта 2021 года.
Обновлено в 05:25
Политика
Первая нитка «Турецкого потока» заработает 1 января 2020 года
Запуск первой нитки газопровода «Турецкий поток» состоится 1 января 2020 года, сообщил журналистам глава Министерства энергетики России Александр Новак.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Житель Кузбасса уронил свою возлюбленную с балкона
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган устроили перепалку в инстаграме
Uznayvse.ru заметил, что Ксении Собчак и Максиму Виторгану не удалось сохранить дружеские отношения после развода: бывшие супруги избегают встреч на светских мероприятиях и не упускают случая оставить в адрес друг друга язвительный комментарий в соцсетях.
Обновлено в 07:52
Общество
В Брянске парня наказали за прыжки со скакалкой на Кургане
Обновлено в 05:01
Политика
Суд обязал СБУ расследовать возможный захват власти Порошенко
Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть уголовное дело по факту возможного захвата власти в стране бывшим украинским президентом Петром Порошенко при назначении им ряда судей Верховного суда Украины.
Обновлено в 04:07
Общество
Пэрис Хилтон купит курорт на Украине
Как сообщает источник, впервые об этом курорте Хилтон узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский обсудил с Волкером ситуацию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский провёл переговоры со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером, во время которых они обсудили ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 07:55
Спорт
Россия получила официальное приглашение на Олимпиаду-2020 в Токио
Международный олимпийский комитет (МОК) направил Олимпийскому комитету России (ОКР) официальное приглашение принять участие в Олимпийских играх, которые пройдут в Токио в 2020 году.
Обновлено в 09:08
Общество
Лечебно-исправительную колонию уничтожат на Урале
В Свердловской области планируют уничтожить лечебно-исправительную колонию ЛИУ-58, которая находится в 100 км от города Ивдель.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
В Баку стартовал музыкальный фестиваль «Жара»
Обновлено в 00:05
Авто
В ОАЭ требуются скауты на поиск заброшенных суперкаров
Компании HushHush требуется на работы скаут, который займётся поиском суперкаров, в дальнейшем перепроданных.
Обновлено в 09:21