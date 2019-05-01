Футбол
Роналду поддержал больного КасильясаГазета.Ru 12:38
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал вратаря "Порту" Икера Касильяса, передает "Советский спорт". Утром 1 мая Касильясу стало плохо после тренировки. Позже у спортсмена диагностировали инфаркт миокарда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 23:39, Ашберн
Происшествия
В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости
Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Экономика
Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов
Как передает ТАСС, сумма названа в квартальном отчете Qualcomm.
Обновлено в 21:15
Хоккей
«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
"Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:00
Политика
Зеленский выбрал главу администрации
Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 22:40
Авто
Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей
Обновлено в 07:48
Происшествия
Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая
Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Политика
Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю
В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Авто
Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков
Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено в 04:53
Игры
GTA V восстановила свою популярность на Twitch
Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено в 23:33
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян
25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено в 21:30
Интернет
Компания Facebook разработала обновление для Instagram
Технические инженеры компании Facebook пообещали выпустить публичное обновление через несколько недель.
Обновлено в 23:22
Политика
Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT
Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено в 20:35
Политика
Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге
Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе
Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Политика
Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов
Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Происшествия
Во Всеволожске загорелся жилой дом
По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено в 14:07
Политика
Зеленский извинился за плачущего Кадырова
В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек
В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Общество
В Москве на Красной площади началось первомайское шествие профсоюзов
Демонстрация трудовых профсоюзов, посвященная празднованию Дня весны и труда, началась в среду на Красной площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 03:22
Здоровье
Специалисты назвали ранние признаки инсульта
Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено в 18:48
Игры
Subverse собрала $2 млн, став одним из крупнейших проектов в истории Kickstarter
Поздравляем армию космических sci-fi извращенцев: на момент написания этих строк, до завершения кампании Subverse на Kickstarter остаётся менее пяти часов, при этом собрано уже свыше 2 млн. 100 тыс. долларов США.
Обновлено в 12:43
Космос
Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019
Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Происшествия
В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков
Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено в 22:44
Политика
Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии
Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18