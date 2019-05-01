Футбол

Роналду поддержал больного КасильясаГазета.Ru 12:38

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал вратаря "Порту" Икера Касильяса, передает "Советский спорт". Утром 1 мая Касильясу стало плохо после тренировки. Позже у спортсмена диагностировали инфаркт миокарда.
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Криштиану Роналду — Касильясу: «Много сил тебе, мой друг»

Sportbox.RU13:19

Роналду - Касильясу: "Много сил тебе, мой друг!" ФОТО

Sport.ru14:13

Роналду - Касильясу: «Надеюсь, ты скоро поправишься»

Soccer.ru13:18

Роналду поддержал больного Касильяса

Газета.Ru12:38

Роналду — Касильясу: надеюсь, ты скоро поправишься

Чемпионат12:35

Криштиану Роналду — Касильясу: «Много сил тебе, мой друг»

Матч ТВ13:19

Роналду – Касильясу: «Сил тебе, друг. Надеюсь, ты скоро поправишься»

Sports.ru13:33
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Происшествия

В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости

Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.
Обновлено в 08:37
Экономика

Компания Apple выплатит поставщику процессоров Qualcomm в качестве штрафа до 4,7 миллиарда долларов

Как передает ТАСС, сумма названа в квартальном отчете Qualcomm.
Обновлено в 21:15
Хоккей

«Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

"Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:00
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 22:40
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено в 07:48
Происшествия

Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая

Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.
Обновлено в 20:24
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено в 15:23
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.
Обновлено в 18:55
Авто

Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков

Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.
Обновлено в 04:53
Игры

GTA V восстановила свою популярность на Twitch

Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено в 23:33
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика

Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено в 21:30
Интернет

Компания Facebook разработала обновление для Instagram

Технические инженеры компании Facebook пообещали выпустить публичное обновление через несколько недель.
Обновлено в 23:22
Политика

Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT

Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.
Обновлено в 20:35
Политика

Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено в 21:40
Политика

Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов

Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе

Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Во Всеволожске загорелся жилой дом

По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.
Обновлено в 14:07
Политика

Зеленский извинился за плачущего Кадырова

В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

На первомайском шествии в Санкт-Петербурге задержали более 60 человек

В Санкт-Петербурге на первомайской демонстрации, по подсчетам портала «ОВД-инфо», задержали 66 человек.
Обновлено в 07:16
Общество

«Бессмертный полк» пройдет в шести городах Сирии с 2 по 9 мая

Обновлено в 22:43
Общество

В Москве на Красной площади началось первомайское шествие профсоюзов

Демонстрация трудовых профсоюзов, посвященная празднованию Дня весны и труда, началась в среду на Красной площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 03:22
Здоровье

Специалисты назвали ранние признаки инсульта

Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.
Обновлено в 18:48
Музыка

Алсу не планировала ехать на «Евровидение» ещё до скандала с «Голосом»

Обновлено в 14:32
Игры

Subverse собрала $2 млн, став одним из крупнейших проектов в истории Kickstarter

Поздравляем армию космических sci-fi извращенцев: на момент написания этих строк, до завершения кампании Subverse на Kickstarter остаётся менее пяти часов, при этом собрано уже свыше 2 млн. 100 тыс. долларов США.
Обновлено в 12:43
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Происшествия

В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков

Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.
Обновлено в 22:44
Политика

Путин назначил Мезенцева вместо Бабича послом в Белоруссии

Президент России подписал указ об освобождении Михаила Бабича с должности посла России в Белоруссии.
Обновлено вчера в 14:18
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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