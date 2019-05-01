Роналду поддержал больного КасильясаГазета.Ru 12:38

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержал вратаря "Порту" Икера Касильяса, передает "Советский спорт". Утром 1 мая Касильясу стало плохо после тренировки. Позже у спортсмена диагностировали инфаркт миокарда.

Происшествия В Париже полицейские побили журналистку РИА Новости Корреспондент РИА Новости Виктория Иванова, освещавшая беспорядки на первомайской манифестации в Париже, получила удары дубинкой от полиции.

Хоккей «Каролина» со Свечниковым победила «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ "Каролина Харрикейнз" одержала победу над "Нью-Йорк Айлендерс" в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".

Политика Зеленский выбрал главу администрации Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.

Происшествия Экс-сотрудник ЦРУ признался в сговоре с целью шпионажа в пользу Китая Бывший оперативный сотрудник Центрального разведывательного управления США Джерри Чун Шин Ли признал себя виновным в сговоре с целью шпионажа в пользу КНР, сообщило министерство юстиции в пресс-релизе.

Политика Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.

Происшествия Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю В Краснодаре заведующая детским садом номер 74 "Звездочка" весьма своеобразно наказала ребенка, который, по ее словам, "обижал и душил" других детей.

Авто Названы 5 самых доступных на рынке России новых хэтчбеков Эксперты сайта «Цена Авто», продолжающие анализировать российский авторынок, назвали ТОП-5 самых доступных хэтчбеков в России.

Игры GTA V восстановила свою популярность на Twitch Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.

Общество Король Таиланда женился на начальнице своей охраны Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.

Политика Мэй отправила в отставку министра обороны Великобритании Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отправила в отставку министра обороны Гэвина Уильямсона.

Армия и оружие Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян 25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.

Интернет Компания Facebook разработала обновление для Instagram Технические инженеры компании Facebook пообещали выпустить публичное обновление через несколько недель.

Политика Глава МИД Британии счел забавным интервью Петрова и Боширова RT Руководитель внешнеполитического ведомства Великобритании Джереми Хант оценил интервью россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон считает агентами российских спецслужб, причастными к отравлению Сергея Скрипаля.

Политика Мадуро ответил на слова Помпео о его побеге Президент Венесуэлы Николас Мадуро прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео, обвинившего его в попытке бежать из страны.

Политика От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.

Политика Волкер предостерег Зеленского от необдуманных шагов Избранный президент Украины Владимир Зеленский может потерять доверие граждан, если откажется от части территорий страны в пользу России с целью урегулирования конфликта в Донбассе, считает спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

Шоу-бизнес Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.

Происшествия Во Всеволожске загорелся жилой дом По словам очевидцев, дом вспыхнул в микрорайоне Мельничный ручей на Социалистической области. Деревянное здание охватил сильный огонь.

Политика Зеленский извинился за плачущего Кадырова В передаче Зеленского «Чисто News» были показаны кадры, на которых глава Чечни Рамзан Кадыров плачет после молитвы.

Общество В Москве на Красной площади началось первомайское шествие профсоюзов Демонстрация трудовых профсоюзов, посвященная празднованию Дня весны и труда, началась в среду на Красной площади в Москве, передает корреспондент ТАСС с места события.

Здоровье Специалисты назвали ранние признаки инсульта Андрей Любимов кандидат медицинских наук рассказал о ранних признаках, которые предвещают инсульт головного мозга.

Игры Subverse собрала $2 млн, став одним из крупнейших проектов в истории Kickstarter Поздравляем армию космических sci-fi извращенцев: на момент написания этих строк, до завершения кампании Subverse на Kickstarter остаётся менее пяти часов, при этом собрано уже свыше 2 млн. 100 тыс. долларов США.

Космос Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019 Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.

Происшествия В Мексике собираются достать из шахты погибших в 2006 году горняков Власти Мексики заявили о намерении достать тела 65 горняков, погибших при взрыве в шахте в 2006 году.