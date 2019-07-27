Футбол
Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование голаМатч ТВ вчера в 20:48
В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
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«Ювентус» без Роналду сыграл вничью со сборной звезд чемпионата Южной Кореи
ProstoProSportвчера в 12:29
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:31, Вашингтон
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