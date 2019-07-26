Футбол
Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование голаSportbox.RU вчера в 20:48
В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
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«Ювентус» без Роналду сыграл вничью со сборной звезд чемпионата Южной Кореи
ProstoProSportвчера в 12:29
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Армия и оружие
Командующий ядерными силами США обвинен в домогательствах
Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
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Обновлено вчера в 23:03
Политика
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Согласно документу, «хакеры из России» в соцсетях вели кампанию по дезинформации, которая была в пользу Трампа.
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Суд запретил футболисту Дмитрию Тарасову выезд за границу
Из-за долгов по алиментам футболисту Дмитрию Тарасову запрещено покидать пределы России, также в скором времени ему ограничат право вождения автомобиля.
Обновлено вчера в 10:44
Спорт
Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).
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Скотт Уоринг обнаружил гигантский корабль пришельцев на орбите Солнца
Обновлено вчера в 05:33
Политика
«Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной
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Армия и оружие
РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»
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Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии
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Обновлено вчера в 12:26
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Американка забралась на Килиманджаро в 89 лет и установила рекорд
Обновлено вчера в 22:19
Политика
ВЦИОМ: Уровень доверия россиян к Путину достиг максимума
Уровень доверия россиян к президенту РФ Владимиру Путину достиг максимума и составляет теперь 73%.
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Авто
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Немецкий атвопроизводитель Volkswagen провел официальную презентацию нового бюджетного кроссовера под брендом Jetta, который он будет выпускать совместно с китайским концерном FAW.
Обновлено вчера в 14:32
Гаджеты
На смену телефонным гудкам придет видеореклама
Операторы сотовой связи в РФ намерены демонстрировать рекламные ролики во время набора номера абонентом, пишут «Известия» со ссылкой на мобильные операторы.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
FINA сообщила о ЧП у деревни спортсменов на ЧМ по водным видам спорта
Международная федерация плавания (FINA) сообщила о "несчастном случае", который произошел рано утром у деревни спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
Посол ЕС на Украине заявил об ужасном имидже страны
Посол ЕС на Украине Хью Мингарелли заявил, что у страны сложился ужасный имидж в мире. Об этом он сказал в интервью «Европейской правде».
Обновлено вчера в 05:50
Политика
Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено вчера в 12:59
Политика
Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины
Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
Обновлено вчера в 12:29
Авто
Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа
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Обновлено вчера в 09:46
Общество
Путин подписал закон о наказании для водителей, не пропустивших скорую
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание для водителей, отказавшихся пропустить машины скорой медицинской помощи и других экстренных служб с включенными мигалками и сиренами, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 09:55
Политика
В МИД России посоветовали Германии соблюдать Венскую конвенцию
Министерство иностранных дел России посоветовало МИД ФРГ не вмешиваться во внутренние дела суверенных государств и соблюдать Венскую конвенцию в ответ на сообщение, размещенное ранее в пятницу в Twitter дипмиссии этой страны в РФ.
Обновлено вчера в 16:06
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Украинки массово оголились после оскорбления чиновника
Обновлено вчера в 15:20
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Собчак и Виторган поссорились из-за дочери
Пользователи оставили под фото множество комплиментов в адрес Полины. Не прошла мимо нового поста Виторгана и Собчак.
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США и Украина пытались выкрасть «черные ящики» MH17
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США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
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Футбол
«Атлетико» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
"Атлетико" разгромил "Реал" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча проходила в американском Ист-Ратерфорде.
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Игры
Вторая холодная война и заговор: анонсирована Reverse Collapse: Code Name Bakery
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Политика
Зеленский прилетел в Одессу в эконом-классе
Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался билетом эконом-класса украинской авиакомпании для полета из Киева в Одессу.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Китай захотел плечом к плечу работать с Россией
По словам Ван И, КНР хочет работать "плечом к плечу с Россией" и защищать права жителей двух стран на международной арене.
Обновлено вчера в 22:12
Политика
Российских моряков отпустили с задержанного на Украине танкера
Судно арестовали в порту Измаил Российских моряков отпустили с задержанного на Украине танкера.
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