Футбол

Роналду подарил игроку корейской лиги футболку за празднование голаSportbox.RU вчера в 20:48

В перерыве Роналду подарил Силве свою футболку. Читайте также: Роналду не сыграл против легенд южнокорейской лиги из-за «мышечной усталости»
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Игрок сборной звезд южнокорейской К-лиги выпросил футболку Роналду, отметив гол в стиле португальца

Sport24.ruвчера в 20:32
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 00:59, Ашберн
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