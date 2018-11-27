Футбол
Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока года
Роналду поборется с Гризманном и Мбаппе за звание лучшего игрока годаГазета.Ru19:03
Европейская ассоциация клубов (ECA) и Европейская ассоциация футбольных агентов (EFAA) объявили имена претендентов на звание лучшего игрока года по версии Globe Soccer Awards-2018, передает "Советский спорт".
Газета.Ru19:03
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Футбол
Нужна только «Виктория»: ЦСКА может досрочно обеспечить себе евровесну
В заключительном домашнем матче Лиги чемпионов в этом году московский ЦСКА может обеспечить себе участие в весенней стадии еврокубков.
Обновлено в 18:15
Футбол
Футболист «Спартака» Роман Зобнин перенес операцию
Обновлено в 21:06
Футбол
Гинер: советовал Головину поиграть год-два во Франции или Германии
Президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер заявил, что советовал полузащитнику Александру Головину, когда он определялся с новой командой, поиграть год-два во французском или немецком чемпионате.
Обновлено в 19:33
Футбол
Гинер рассказал об общении с фанатами ЦСКА, пострадавшими в метро Рима
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, что клуб поддерживает связь с болельщиками команды, пострадавшими в Риме.
Обновлено в 19:36
Футбол
Пабло Перес: «Не буду играть на стадионе, где могу умереть»
Не могу выходить на стадион, где не могу быть уверен в безопасности.
Обновлено в 20:36
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Бернли», Рондон провел на поле 71 минуту
"Ньюкасл" на выезде переиграл "Бернли" в матче 13-го тура чемпионата Англии. Автором победного гола стал ирландский защитник Киаран Кларк.
Обновлено в 17:47
Футбол
«Кальяри» и «Торино» сыграли вничью в матче Серии А
В матче 13-го тура чемпионата Италии «Кальяри» разошёлся миром с «Торино», игра завершилась вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Кальяри на стадионе «Сардиния Арена».
Обновлено в 18:26
Футбол
Солари: «„Реал“ всегда поднимается, когда бы ни падал»
Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари уверен в своей команде перед матчем Лиги чемпионов с «Ромой», несмотря на субботнее поражение от «Эйбара» со счетом 0:3. «Реал» и «Рома» сыграют в Риме 27 ноября.
Обновлено в 14:50
Футбол
Неймар и Мбаппе тренируются в общей группе перед матчем с «Ливерпулем»
Нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе занимаются в общей группе в преддверии матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Обновлено в 14:38
Футбол
Хавбек «Реала» попал в сферу трансферных интересов четырех клубов
Полузащитник "Реала" Иско попал в сферу трансферных интересов четырех европейских клубов, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:58
Футбол
Пике оштрафован на 48 тысяч евро за вождение без прав
Обновлено в 17:56
Футбол
«Фратрия» выступила с заявлением против Глушакова. Разбор
Обновлено в 14:45
Футбол
Убытки клубов РПЛ в нынешнем сезоне составили 1,7 млрд рублей
В нынешнем сезоне убытки клубов, выступающих в Российской премьер-лиге (РПЛ), составили 1,7 млрд рублей.
Обновлено в 17:31
Футбол
«Барселона» платит игрокам самые большие зарплаты в мире
Футбольный клуб "Барселона" – первая в истории спортивная команда, средняя зарплата игроков в которой превысила 10 млн фунтов (11,3 млн евро).
Обновлено в 14:15
Футбол
Луис Суарес пропустит две недели из-за проблем с коленом
Голкипер Яспер Силлессен пропустит две-три недели из-за травмы правой ноги, полученной на разминке перед матчем с «Атлетико».
Обновлено в 13:54