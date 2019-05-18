Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работуRT на русском 13:27

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, который покидает коллектив по окончании сезона.
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Роналду — Аллегри: спасибо, мистер! Было приятно работать с вами!

Чемпионат14:24

Роналду: «Спасибо, мистер Аллегри»

Евро-футбол.ру13:22

Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работать

Советский спорт13:47

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс13:24

Криштиану Роналду: «Спасибо за все, мистер Аллегри! Это был необыкновенный год»

Матч ТВ14:12

Роналду — уходящему Аллегри: «Вы великолепный тренер и человек. Было приятно с вами работать!»

Sport24.ru13:14

Роналду попрощался с Аллегри: «Спасибо, мистер. Вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек»

Sports.ru13:33
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Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе

Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
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Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
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Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру

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Американский модуль МКС может стать непригодным для сна

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Наука

Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым

Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено вчера в 08:17
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На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал

Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
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Спорт

Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы

Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
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Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять самых ненадежных подержанных паркетников именитых марок, представленных на российском рынке.
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска

Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
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Общество

Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма

Обновлено в 13:46
Музыка

В Тель-Авиве начался финал Евровидения

Обновлено в 15:14
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Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
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Мощная магнитная буря на Земле завершилась

Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
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Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке

На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына

В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Общество

Сын Игоря Алтушкина в центре Екатеринбурга разбил Mercedes за несколько миллионов рублей

Вечером в субботу Тимофей Алтушкин разбил оранжевый Mercedes стоимостью в несколько миллионов рублей на Хохрякова.
Обновлено в 16:00
Политика

Зеленский пообещал создать депутатам «неудобства»

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Происшествия

В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом

Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
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Предполагается, что в лодке находились рыбаки.
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Футбол

«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии

Обновлено в 14:42
Наука

В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины

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Обновлено в 06:03
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Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве

Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
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Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Амьеном»

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Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
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Продажи Minecraft превысили 176 млн копий

Единственным серьёзным конкурентом гиганта Microsoft остаётся Grand Theft Auto V, тираж которой недавно достиг 110 млн копий.
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В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании

Сообщается, что полицейские и сотрудники МЧС обследуют мечеть и близлежащую территорию.
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Климкин: закон о языке на Украине «выглядит вполне стандартно»

Закон об исключительности украинского языка, который в мае подписал глава государства Пётр Порошенко, «выглядит вполне стандартно».
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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