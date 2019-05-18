Футбол
Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работуRT на русском 13:27
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, который покидает коллектив по окончании сезона.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 16:31, Ашберн
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Музыка
Белорусское жюри отстранили от «Евровидения»
Представляющее на песенном конкурсе «Евровидение» Белоруссию жюри было отстранено от голосования, сообщает Eurovoix.
Обновлено в 14:47
Общество
Подруга Юлии Скрипаль пытается продать ее квартиру
Пострадавшая в результате отравления в Солсбери россиянка Юлия Скрипаль в ближайшее время может сделать публичное заявление.
Обновлено в 05:18
Космос
Американский модуль МКС может стать непригодным для сна
Обновлено 16 мая в 12:43
Наука
Американский истребитель F-16 сделают опционально пилотируемым
Предполагается, что тестирование Matrix на истребителе F-16 версии Block 30 состоится до конца текущего года.
Обновлено вчера в 08:17
Общество
На Крым надвигаются ливни, грозы и шквал
Как сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым, в воскресенье, 19 мая, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий.
Обновлено в 08:17
Спорт
Фигуристка Трусова признана лучшей молодой спортсменкой Европы
Российская фигуристка Александра Трусова признана лучшей молодой спортсменкой года Европы в зимних видах спорта.
Обновлено в 15:48
Авто
ТОП-5 самых ненадежных кроссоверов с пробегом известных марок
Эксперты портала NJCAR.RU назвали пять самых ненадежных подержанных паркетников именитых марок, представленных на российском рынке.
Обновлено в 11:59
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили обстрел Дамаска
Сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку со стороны Голанских высот. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на военный источник.
Обновлено в 02:22
Общество
Протесты в Екатеринбурге: епархия проведет презентацию храма
Обновлено в 13:46
Музыка
В Тель-Авиве начался финал Евровидения
Обновлено в 15:14
Политика
Позорными назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен назвал позорными видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и россиянки, снятые на Ибице в 2017 году.
Обновлено в 16:19
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Сын Игоря Алтушкина в центре Екатеринбурга разбил Mercedes за несколько миллионов рублей
Вечером в субботу Тимофей Алтушкин разбил оранжевый Mercedes стоимостью в несколько миллионов рублей на Хохрякова.
Обновлено в 16:00
Политика
Зеленский пообещал создать депутатам «неудобства»
Обновлено в 15:53
Происшествия
В Красноярском крае загорелся двухэтажный жилой дом
Двухэтажный многоквартирный жилой дом горит на площади порядка 700 квадратных метров в поселке Тура Красноярского края, из здания эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 16:02
Происшествия
Задержана мать брошенной девочки в поликлинике Москвы
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Югре три человека утонули из-за перевернувшейся лодки
Предполагается, что в лодке находились рыбаки.
Обновлено в 12:27
Футбол
«Манчестер Сити» выиграл Кубок Англии
Обновлено в 14:42
Наука
В Лаосе найдены тысячелетние гигантские кувшины
Гигантскими каменными кувшинами пользовались люди, жившие в Лаосе около 2000 лет назад.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Росавиация назвала ошибки экипажа SSJ, сгоревшего в Шереметьеве
Росавиация 17 мая представила отчет, в котором рассказывается о действиях экипажа самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ), который потерпел крушение 5 мая в Шереметьево В документе Росавиации говорится, что капитан самолета несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, прикладывая при этом максимальное усилие, пишет RT .
Обновлено вчера в 14:53
Футбол
Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Амьеном»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав своей команды на домашний матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Обновлено в 14:18
Футбол
Программа «Инсайдеры» расскажет о положении дел в «Рубине»
Герой выпуска – гендиректор ФК «Рубин» Рустем Сайманов, который расскажет о финансовом положении клуба и зарплатах игроков.
Обновлено в 14:08
Игры
Продажи Minecraft превысили 176 млн копий
Единственным серьёзным конкурентом гиганта Microsoft остаётся Grand Theft Auto V, тираж которой недавно достиг 110 млн копий.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Махачкале эвакуировали мечеть из-за ложного звонка о минировании
Сообщается, что полицейские и сотрудники МЧС обследуют мечеть и близлежащую территорию.
Обновлено в 12:54
Политика
Климкин: закон о языке на Украине «выглядит вполне стандартно»
Закон об исключительности украинского языка, который в мае подписал глава государства Пётр Порошенко, «выглядит вполне стандартно».
Обновлено в 13:23
Общество
Потерявшегося в лесу в Новой Москве ребенка нашли
Ребенка, о поисках которого в лесу возле поселка Кокошкино ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, нашли.
Обновлено в 16:12