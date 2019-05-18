Футбол

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работуRT на русском 13:27

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил главного тренера команды Массимилиано Аллегри, который покидает коллектив по окончании сезона.
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Роналду — Аллегри: спасибо, мистер! Было приятно работать с вами!

Чемпионат14:24

Роналду попрощался с Аллегри: «Спасибо, мистер. Вы не только великолепный тренер, но и замечательный человек»

Sports.ru13:33

Роналду – Аллегри: Было приятно с вами работать

Советский спорт13:47

Роналду поблагодарил Аллегри за совместную работу в «Ювентусе»

Спорт-Экспресс13:24

Роналду: «Спасибо, мистер Аллегри»

Евро-футбол.ру13:22

Роналду — уходящему Аллегри: «Вы великолепный тренер и человек. Было приятно с вами работать!»

Sport24.ru13:14

Криштиану Роналду: «Спасибо за все, мистер Аллегри! Это был необыкновенный год»

Матч ТВ14:12
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Ученые обнаружили, что идентичные близнецы имеют одинаковое мнение насчет выбора собаки, что нельзя сказать об неидентичных.
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При пожаре в ТЦ в Баку пострадали шесть человек

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Сборная России по хоккею обыграла команду Латвии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею в Словакии и досрочно вышла в плей-офф турнира.
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Стало известно, когда выйдет новая экранизация Mortal Kombat

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Массимилиано Аллегри
Итальянский футболист
Итальянский футболист и футбольный тренер. Является главным тренером туринского «Ювентуса». Будучи футболистом выступал на позиции полузащитника. Действовал в средней линии, также запомнился как яркий и неординарный исполнитель.
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