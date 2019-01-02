Футбол

Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram
RT на русском
13:57

Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram. Следом за португальцем по количеству подписчиков идёт американская певица Селена Гомес (144,5 млн подписчиков).
RT на русском13:57

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Роналду установил рекорд по количеству подписчиков в Instagram

РИА Новости14:07

Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram

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У Роналду 150 млн подписчиков в инстаграме. Он первый в мире

Sports.ru10:57

Роналду стал первым человеком в мире, достигшим отметки в 150 миллионов подписчиков в Инстаграме

Спорт-Экспресс13:06

Роналду — первый в мире, кто достиг отметки в 150 млн подписчиков в «Инстаграме»

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Роналду первым в мире достиг отметки в 150 млн подписчиков в инстаграме

Sport24.ru11:57

Роналду стал первым человеком, набравшим 150 миллионов подписчиков в Instagram

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