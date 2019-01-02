Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram. Следом за португальцем по количеству подписчиков идёт американская певица Селена Гомес (144,5 млн подписчиков).

Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram

Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми

Политика Политика Россия предоставила доступ к задержанному американскому шпиону Москва предоставила консульский доступ к задержанному американцу Полу Уилану, который обвиняется в шпионаже.

Энергетика Энергетика На Украине объяснили невозможность снизить цену на газ На Украине невозможно снизить цену на газ из-за существования "Нафтогаза", заявил бывший министр экономики страны Владимир Лановой в эфире телеканала NewsOne.

Спорт Спорт Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.

Экономика Экономика Кудрин раскрыл реальный уровень роста доходов россиян в 2018 году Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в своем Twitter сообщил, что реальный рост доходов россиян в 2018 году не превышает 0,4 процента.

Происшествия Происшествия Сухогруз потерял контейнеры с ядовитыми химикатами в Северном море

Происшествия Происшествия Число погибших при обрушении в Магнитогорске возросло до 21 Тело ещё одного погибшего извлечено из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили в пресс-службе МЧС.

Происшествия Происшествия Автобус попал в ДТП в Тульской области На федеральной трассе М4 «Дон» в Тульской области автобус Москва — Белгород попал в ДТП.

Экономика Экономика Apple сократила прогноз по выручке из-за падения продаж iPhone в Китае Письмо Тима Кука привело к падению акций компании на 8,5% (до $146,83 за бумагу), однако к закрытию торгов Apple отыграла падение ($157,9). По словам главного аналитика JonesTrading Майкла О'Рурка, которого цитирует агентство, известие о понижении прогноза по выручке Apple станет сигналом для инвесторов, что торговая война между Китаем и США — реальная проблема.

Хоккей Хоккей Команда Финляндии в четвертьфинале выбила сборную Канады из розыгрыша МЧМ по хоккею

Политика Политика Трамп назвал Афганскую войну причиной распада СССР Афганская война — причина распада СССР, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

Гаджеты Гаджеты WhatsApp перестанет работать на некоторых телефонах Мессенджер WhatsApp в ближайшее время перестанет работать на некоторых телефонах, сообщает пресс-служба компании.

Происшествия Происшествия Николай Дроздов попал в больницу с переломом

Общество Общество Тропический шторм надвигается на южные курорты Таиланда Тропический шторм "Пабук" сформировался в атмосфере над Южно-Китайским морем.

Происшествия Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли четыре девушки При столкновении двух автомобилей в Подмосковье погибли четыре девушки. Авария произошла на 43-м километре автотрассы А-108.

Хоккей Хоккей Александр Овечкин отказался играть в Матче всех звезд НХЛ

Космос Космос Ультима Туле оказалась похожа на гантель Объект Пояса Койпера 2014 MU69 или Ультима Туле, оказался похож на гантелеобразное тело, состоящее из двух частей, соединенных перемычкой.

Армия и оружие Армия и оружие СМИ узнали о планах США сократить военное присутствие в Афганистане

Космос Космос Корабли «Союз» совершат рекордно длительные полеты к МКС

Общество Общество ФСБ разработала систему защиты храмов от террористов ФСБ России разработала проект постановления правительства, утверждающий требования к антитеррористической защищенности религиозных объектов.

Происшествия Происшествия В Ленобласти мужчина погиб при запуске петарды В поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области 30-летний мужчина получил смертельные травмы во время запуска фейерверка.

Политика Политика В США лидеры партий не договорились с Трампом об окончании шатдауна Шатдаун — частичная приостановка работы федерального правительства США — продолжается с 22 декабря, когда демократы и республиканцы не смогли договориться о бюджете на следующий год из-за строительства стены на границе с Мексикой.

Музыка Музыка Юрий Лоза резко раскритиковал «Голубой огонек» Известный российский и советский исполнитель Юрий Лоза в интервью News.ru резко высказался о новогодних развлекательных программах на телевидении, которые, по его мнению, не понравились российским зрителям.

Авто Авто Tesla отчиталась о рекордном производстве

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали о запусках космических аппаратов в 2018 году

Политика Политика Посол США посетил задержанного в России американца Посол США в России Джон Хантсман в среду посетил в СИЗО "Лефортово" задержанного в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана.

Происшествия Происшествия Дуда выразил соболезнования в связи с трагедией в Магнитогорске Президент Польши Анджей Дуда выразил соболезнования в связи со взрывом жилого дома в Магнитогорске. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спорт Спорт Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в масс-старте на 15 километров классическим ходом на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в немецком Оберстдорфе.