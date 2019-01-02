Форвард сборной Португалии и туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, который достиг отметки 150 млн подписчиков в социальной сети Instagram. Следом за португальцем по количеству подписчиков идёт американская певица Селена Гомес (144,5 млн подписчиков).

Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram

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