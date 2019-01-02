Нападающий футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду стал первым в мире человеком, на аккаунт которого в Instagram подписались 150 млн человек.

Роналду первым в мире набрал 150 млн подписчиков в Instagram

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Культура Культура В первый день Нового года скончался Крис Кельми 1 января, после празднования Нового года, в своем загородном доме умер певец Крис Кельми, передает канал РЕН ТВ.

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Происшествия Происшествия В Магнитогорске опознали 22 погибших при обрушении дома Опознаны 22 человека, погибших при взрыве газа в жилом доме в Магнитогорске. Среди них — трое детей, сообщает ГУ МЧС по Челябинской области.

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Происшествия Происшествия В Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций На месте трагедии в Магнитогорске сохраняется угроза обрушения конструкций многоквартирного дома.

Космос Космос Зонд New Horizons передал снимки астероида Ultima Thule Зонд New Horizons продолжает передавать данные на Землю, благодаря этому будут получены снимки в ещё более детальном разрешении.

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