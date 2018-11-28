Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду принял участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Валенсии" (1:0), сообщает "Советский спорт". В игре португальский форвард отметился результативной передачей и помог своей команде одержать минимальную победу.

Роналду первым в истории одержал 100 побед в Лиге чемпионов

Футбол Футбол ЦСКА проиграл «Виктории» в Лиге чемпионов ЦСКА в «Лужниках» проиграл чешской «Виктории Пльзень» в рамках группового этапа Лиги чемпионов и лишился шансов на попадание в плей-офф турнира.

Футбол Футбол Гол Агуэро спас «Манчестер Сити» от поражения в матче с «Лионом» Манчестер Сити сыграл вничью с Лионом в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Футбол Футбол Кубок английской лиги. «Лестер» победил «Саутгемптон» в серии пенальти В 1/8 финала Кубка английской лиги «Лестер» в серии послематчевых пенальти победил «Саутгемптон».

Футбол Футбол Финал Кубка Либертадорес может пройти в Катаре

Футбол Футбол Фанаты АЕКа бросили коктейль Молотова в болельщиков «Аякса»

Футбол Футбол Руй Виториа: «„Бавария“ победила „Бенфику“ заслуженно» Главный тренер "Бенфики" Руй Виториа после поражения от "Баварии" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:5) отметил, что команда не играла достаточно хорошо.

Футбол Футбол Полузащитник «Спартака» Зобнин получил премию «Джентльмен года» Хавбек московского "Спартака" Роман Зобнин признан лауреатом премии "Футбольный джентльмен года" по версии газеты "Комсомольская правда".

Футбол Футбол СМИ назвали главного претендента на «Золотой мяч» Хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич является главным претендентом на получение награды "Золотой мяч".

Футбол Футбол Сёмин: Просили РФС перенести матч, но нам не пошли навстречу Сёмин заявил, что команда играет в очень тяжёлом графике, поэтому просила перенести один из матчей на резервный день, но в РФС отказались идти навстречу.

Футбол Футбол Защитник ЦСКА Магнуссон мог стать игроком «Зенита» Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Оресте Чинквини признался, что петербургская команда рассматривала возможность приобретения исландского защитника Хердура Магнуссона, ныне выступающего за московский ЦСКА.

Футбол Футбол Солари: «Реал» реабилитируется за поражение от «Эйбара» Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари уверен, что мадридский клуб сможет реабилитироваться за разгромное поражение от «Эйбара» в 13-м туре Примеры.

Футбол Футбол УЕФА перенес матч Лиги Европы из-за военного положения на Украине Матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы между украинской "Ворсклой" и лондонским "Арсеналом" перенесен из Полтавы в Киев по решению Союза европейских футбольных ассоциаций.

Футбол Футбол Сидевший в тюрьме лучший бомбардир России дал совет Мамаеву и Кокорину Терпеть и ждать освобождения посоветовал арестованным российским футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину экс-футболист Георгий Деметрадзе, прошедший грузинскую тюрьму.