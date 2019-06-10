Футбол

Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".
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Роналду: в этом сезоне я был как всегда хорош

Газета.Ru08:22

Роналду оценил свои шансы на получение «Золотого мяча»

Матч ТВ08:35

Криштиану Роналду: «Заслуживаю ли я „Золотой мяч“? Это решать не мне»

Спорт-Экспресс07:10

Роналду: я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Что ещё можно сделать?

Чемпионат07:30

Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»

Soccer.ru03:42

Роналду о «Золотом мяче»: «Я выиграл три трофея и был в порядке, как всегда. Что я еще могу сделать»?

Sports.ru06:32

Роналду упал в цене. Впервые за 7 лет Transfermarkt оценил Криштиану дешевле 100 млн евро

Bookmaker-ratings.ru02:13
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 16:31, Ашберн
Шоу-бизнес

Разин переживает, что Алибасов повторит судьбу Началовой

Продюсер опасается, что трагедия Бари Алибасова может «превратиться в историю Юлии Началовой».
Обновлено в 15:56
Транспорт

Московские таксисты массово отказываются от заказов в центре города

Как сообщается на сайте "Коммерсантъ", водители мотивируют это большим количеством запрещающих знаков.
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Липецке мужчина ворвался в банк с предметом, похожим на пистолет

Нетрезвый житель Липецка, вооружившись предметом, похожим на пистолет, ворвался в офис банка и возмущался там списыванием с его счета алиментов, он задержан, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы УМВД по региону Наталья Маслакова.
Обновлено в 15:15
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Вертолет врезался в небоскреб в Нью-Йорке

Обновлено в 14:17
Политика

Москалькова сообщила Путину о деле Голунова

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала главе России Владимиру Путину о деле корреспондента Ивана Голунова.
Обновлено в 08:21
Авто

Гендиректор УАЗа возглавил производителя президентских лимузинов

Новым генеральным директором Aurus, производителя автомобилей проекта «Кортеж», стал Адиль Ширинов, говорится в поступившем в РБК сообщении Минпромторга.
Обновлено в 14:32
Баскетбол

Баскетболистов «Химок» обворовали во время матча с ЦСКА

Клуб распространил фото злоумышленника в соцсети. ЦСКА и "Химки" в третий раз подряд встретились в финале единой лиги ВТБ.
Обновлено в 15:21
Происшествия

На изъятых у Голунова пакетиках с наркотиками нашли ДНК других людей

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов сообщил, что на пакетиках с наркотиками, которые полицейские нашли у журналиста "Медузы" Ивана Голунова, присутствует ДНК нескольких человек, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:22
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

Huawei нашел российскую замену Android

Производитель смартфонов Huawei, попавший под ограничения со стороны США и потерявший доступ к обновлениям операционной системы (ОС) Android, может найти ей замену в России.
Обновлено в 13:40
Общество

Выплаты по уходу за инвалидами повысят до 10 тысяч рублей

Депутаты намерены увеличить ежемесячную выплату до 10 тысяч рублей. Речь идет о тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы.
Обновлено в 07:30
Политика

Токаев победил на выборах президента Казахстана с 70% голосов

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахастана, набирая 70,76% голосов.
Обновлено в 02:15
Музыка

Что стоит за омерзительной грызней Лободы и Лазарева на премии Муз-ТВ

Сообщается, что Сергей Лазарев и Светлана Лобода поссорились за кулисами премии Муз-ТВ.
Обновлено в 15:53
Политика

Зеленский придет на заседание КС, посвященное указу о роспуске Рады

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник придет на заседание Конституционного суда (КС), который начнет рассматривать вопрос о законности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 10:48
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Опубликованы фото подозреваемых в убийстве борца в Южном Бутове

Появились фотографии подозреваемых по делу об убийстве мастера спорта по борьбе в парке в Южном Бутове, сообщает НТВ.
Обновлено в 15:15
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест на 2 месяца

Обновлено 08 июня в 14:59
Футбол

Хави поделился воспоминаниями о матчах ЛЧ с «Рубином»

Легендарный испанский футболист Хави помнит поединки с казанским «Рубином» за холод и насыщенные оборонительные редуты российской команды.
Обновлено в 15:43
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Здоровье

При диспансеризации в 2018 году у 200 тысяч граждан обнаружили рак

Во время диспансеризации в 2018 году врачи выявили у 199 тыс. человек злокачественные новообразования (910,3 случая заболеваний на 100 тыс. человек), сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава.
Обновлено в 10:31
Экономика

Силуанов объяснил снижение реальных доходов россиян

Снижение реальных доходов россиян связано с двумя факторами - ростом потребительского кредитования и сокращением теневого сектора в экономике, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Обновлено в 08:54
Футбол

Вскрылась связь между Зинченко и украинской журналисткой

Обновлено в 15:45
Футбол

Отец Дзагоева рассказал о возможном переход сына в мексиканский «Тигрес»

Тарел Дзагоев, отец полузащитника московского ЦСКА Алана Дзагоева, прокомментировал информацию о том, что его сын может перейти в мексиканский "Тигрес", сообщает "Комсомольская правда".
Обновлено в 16:16
Политика

В Киеве прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса

В Киеве у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского прошла акция протеста против снятия блокады с Донбасса.
Обновлено в 16:17
Политика

Бойко возглавил рейтинг кандидатов на пост премьера Украины

Основатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Бойко возглавил рейтинг политиков, которых украинцы хотели бы видеть в должности премьера, свидетельствует опрос Киевского международного института социологии (КМИС).
Обновлено в 05:45
Политика

СБУ заподозрила Медведчука и Бойко в госизмене из-за визитов в Россию

Отмечается, что Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз проводит лингвистическую экспертизу, чтобы СБУ могла получить правовую оценку действий Медведчука и Бойко во время визита в Россию.
Обновлено в 16:03
Кино

Киану Ривз появится в игре Cyberpunk 2077

Обновлено в 02:05
Происшествия

«Полковник-миллиардер» Захарченко получил 13 лет колонии

Обновлено в 09:56
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