Футбол
Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".
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Роналду упал в цене. Впервые за 7 лет Transfermarkt оценил Криштиану дешевле 100 млн евро
Bookmaker-ratings.ru02:13
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