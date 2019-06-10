Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".

Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»

Политика РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.

Космос Уральцы станут свидетелями максимального сближения Юпитера с Землей Уральцы станут свидетелями необычного астрономического явления - планета Юпитер сблизится с Землей на самое минимальное расстояние в этом году (около 640 млн. км). Кроме того, благодаря тому, что Юпитер окажется в точке противостояния с Солнцем (расположение небесных тел, когда их центры оказываются на одной прямой), он станет самым ярким светилом на ночном небе после Луны и Венеры.

Музыка Сергей Лазарев и Лобода устроили скандал на премии «Муз-ТВ» Перебранка известных исполнителей отечественной эстрады Сергея Лазарева и Светланы Лободы была замечена очевидцами за кулисами премии «Муз-ТВ».

Происшествия Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.

Общество ЕГЭ по обществознанию прошел без сбоев Самый массовый ЕГЭ по выбору прошел без существенных сбоев и нарушений. Обществознание сегодня сдавали более 349 тысяч человек.

Общество Социальное самочувствие россиян в мае улучшилось, показал опрос Показатели социального самочувствия россиян в целом в мае улучшились с начала 2019 года, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Футбол Константин Базелюк покинул ЦСКА Нападающий Константин Базелюк покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.

Шоу-бизнес Егор Крид отдает «Гелик» за лайки Решил продавать своего железного друга, а потом подумал, что мне реально важно его будущее, - написал Егор Крид.

Шоу-бизнес Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Футбол Парализованный экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере В настоящее время 42-летний футболист, страдающий неизлечимым дегенеративным заболеванием центральной нервной системы — боковым амиотрофическим склерозом — полностью парализован.

Космос Роскосмос впервые заказал ракету «Ангара» Ранее «Ангару» заказывали министерство обороны для запусков военных спутников и дочерняя компания Центра Хруничева для выведения южнокорейского космического аппарата.

Общество Роспотребнадзор проверит средство «Крот» после отравления Алибасова Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и его соответствие требованиям и нормам ГОСТа.

Музыка Андрей Макаревич прокомментировал отмену концерта на Красной площади Музыкант сообщил, что "кто-то кому-то позвонил" 12 июня на Красной площади планируется большой сборный концерт в рамках празднования Дня России.

Происшествия Киселев обнародовал результаты теста Голунова на наркотики В программе «Вести недели» телеведущий Дмитрий Киселев рассказал о результатах теста журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова на наркотики.

Экономика Британская валюта снизилась синхронно с ВВП Британская валюта — фунт стерлингов — резко подешевела после выхода данных о динамике ВВП страны в апреле.

Общество Опрос по строительству храма в Екатеринбурге обойдется в 13 млн рублей Опрос по месту строительства храма святой Екатерины в Екатеринбурге будет стоить городской администрации порядка 13 миллионов рублей, заявил в понедельник глава избирательной комиссии города Илья Захаров.

Игры Представлен трейлер Ori and the Will of the Wisps На конференции Е3 2019 представили новый трейлер игры Ori and the Will of the Wisps.

Авто Названы пять самых ожидаемых автоновинок 2019 года В рейтинге оказался один китайский автомобиль, а также отечественные модели.

Политика На Украине шахтеры перекрыли трассу из-за долгов по зарплате По данным независимого профсоюза шахтеров, только в Львовской области задолженность составляет 400 миллионов гривен (около 15 миллионов долларов), по всей Украине она превышает 1 миллиард гривен (свыше 37 миллионов долларов).