Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".

Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»

Происшествия РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.

Происшествия В Крыму задержаны участники террористической организации Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).

Общество В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.

Шоу-бизнес Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра» На красной дорожке актриса появилась в стильных серых брюках и сверкающем топе без бретелей, пишет storinka.com.ua.

Авто В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.

Общество Жители российского города захотели бежать в Канаду Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.

Армия и оружие Новый танковый полк решено создать в Смоленской области В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.

Армия и оружие Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.

Общество ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.

Автоспорт Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.

Шоу-бизнес Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.

Общество В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».

Экономика Минфин не намерен распространять лимиты на все аукционы по размещению ОФЗ Минфин РФ не собирается устанавливать в дальнейшем лимиты на всех аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.

Шоу-бизнес Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.

Общество Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.

Происшествия Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом» Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.

Энергетика Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.

Транспорт Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.

Происшествия Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.

Происшествия Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.

Экономика Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.