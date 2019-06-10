Футбол
Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 08:59, Ашберн
Происшествия
РБК опубликовал электронную версию газеты с заявлением по Голунову
РБК публикует в открытом доступе электронную версию первой полосы газеты от 10 июня с заявлением по делу журналиста.
Обновлено в 08:25
Происшествия
В Крыму задержаны участники террористической организации
Сотрудники ФСБ в нескольких районах Республики Крым проводят обыски в квартирах предполагаемых лидеров экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в России).
Обновлено в 02:55
Общество
В России задумались об ограничении количества кошек и собак в квартире
Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендует правительству и Минприроды рассчитывать возможное число кошек и собак в квартире, исходя из метража жилплощади.
Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова выбрала стильный комплект для «Кинотавра»
На красной дорожке актриса появилась в стильных серых брюках и сверкающем топе без бретелей, пишет storinka.com.ua.
Обновлено в 07:25
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество
Шнуров написал стихи в поддержку Голунова
Обновлено в 07:32
Общество
Жители российского города захотели бежать в Канаду
Жители города Киселевска записали видео, где они обращаются к канадскому премьер-министру Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гуттериш с просьбой предоставить им убежище в Канаде.
Обновлено в 08:51
Единоборства
Джастин Бибер вызвал Тома Круза на бой UFC
Обновлено в 07:56
Армия и оружие
Новый танковый полк решено создать в Смоленской области
В Смоленской области в составе общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) сформируют новый танковый полк, сообщили в пресс-службе округа.
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Число находящихся в боеготовности американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer на сегодняшний день составляет "единицы", пишет газета Air Force Times со ссылкой на данные комитета палаты представителей конгресса США по вооруженным силам.
Обновлено в 06:33
Общество
ФБК сообщил о новом протоколе в отношении Волкова
На оппозиционера Леонида Волкова составили новый протокол за проведение митинга против повышения пенсионного возраста 9 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 04:52
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
Обновлено в 07:26
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Бывший муж Ани Лорак проигнорировал день рождения дочери
Если Ани Лорак опубликовала у себя в микроблоге красивую фотографию с вечеринки в честь дня рождения дочери, то Мурат не появился на празднике и даже не упомянул о празднике в своих соц. сетях.
Обновлено в 06:36
Общество
В «Росконтроле» рассказали об итогах проверки кваса
Как указывается на сайте организации, в проверке участвовали напитки брендов: «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 03:48
Футбол
Адвокат: Павел Мамаев не видел своих детей с октября
Обновлено в 08:55
Экономика
Минфин не намерен распространять лимиты на все аукционы по размещению ОФЗ
Минфин РФ не собирается устанавливать в дальнейшем лимиты на всех аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ).Об этом сообщил журналистам глава департамента государственного долга Минфина России Константин Вышковский.
Обновлено в 07:57
Шоу-бизнес
Наследство Людмилы Зыкиной никому из наследников не принесло счастья
Поскольку завещание не было составлено, то после смерти певицы драгоценности достались племянникам, началась дележка, отвратительные семейные сцены и суды.
Обновлено в 06:04
Шоу-бизнес
Врачи сохранили жизнь Бари Алибасову
Обновлено в 08:52
Общество
Выпускники сдают ЕГЭ по обществознанию
Продолжается основная волна ЕГЭ. Сегодня,10 июня, выпускники пишут самый популярный и массовый ЕГЭ по выбору - обществознание.
Обновлено в 02:52
Происшествия
Замдиректора ФСИН назвал Голунова «образцовым арестантом»
Журналиста-расследователя Ивана Голунова полицейские задержали в центре Москвы 6 июня.
Обновлено в 08:04
Энергетика
Новак не исключил падения цен на нефть до 30 долларов за баррель
Глава Минэнерго РФ Александр Новак считает, что описанный первым вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым сценарий падения цен на нефть до 30 долларов за баррель, если в июле не будут достигнуты договоренности ОПЕК+, не исключен.
Обновлено в 07:36
Транспорт
Движение поездов по Крымскому мосту начнется в декабре
Гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста откроется ориентировочно 9-10 декабря, передает ТАСС.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Жительница Барнаула купила колбасу с ртутью
По версии следствия, в начале июня 2019 года в магазине одной из торговых сетей Алтайского края женщина купила колбасную продукцию, на поверхности которой были обнаружены микрочастицы ядовитого вещества — металлической ртути.
Обновлено в 04:30
Здоровье
Легендарный академик Евгений Чазов отмечает 90-летний юбилей
Легендарный академик Евгений Чазов, считающийся родоначальником современной кардиологии, отмечает 90-летний юбилей.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Фура протаранила колонну МЧС на трассе под Тулой
В Тульской области на трассе "Дон" в колонну МЧС врезался грузовик.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Экономика
Силуанов объяснил падение реальных доходов россиян
Министр финансов Антон Силуанов назвал два фактора, которые оказывают влияние на показатель реальных доходов населения.
Обновлено в 08:21
Шоу-бизнес
Внебрачная дочь Александра Головина попала в больницу
У девочки диагностирована острая кишечная инфекция Накануне российские СМИ сообщили о госпитализации внебрачной дочери звезды "Кадетства" Александра Головина.
Обновлено в 05:50