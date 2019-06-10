Футбол

Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".
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Роналду: в этом сезоне я был как всегда хорош

Газета.Ru08:22

Роналду упал в цене. Впервые за 7 лет Transfermarkt оценил Криштиану дешевле 100 млн евро

Bookmaker-ratings.ru02:13

Роналду: я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Что ещё можно сделать?

Чемпионат07:30

Криштиану Роналду: «Заслуживаю ли я „Золотой мяч“? Это решать не мне»

Спорт-Экспресс07:10

Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»

Soccer.ru03:42

Роналду о «Золотом мяче»: «Я выиграл три трофея и был в порядке, как всегда. Что я еще могу сделать»?

Sports.ru06:32

Роналду оценил свои шансы на получение «Золотого мяча»

Матч ТВ08:35
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Музыка

Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»

Певец Григорий Лепс в эфире радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал отмену выступления группы "Машина времени" на патриотическом концерте в День России - 12 июня - в центре столицы.
Обновлено вчера в 15:42
Общество

Очнувшийся Алибасов спросил про кота и вновь потерял сознание

Стало известно, почему состояние музыкального продюсера Бари Алибасова является критическим.
Обновлено в 08:08
Музыка

Участники Queen оценили исполнение своей песни пермским балалаечником

Видеоролик балалаечника из Перми Андрея Кирякова, который исполняет кавер-версию известной композиции группы Queen The show must go on, вызвал восторг у музыкантов легендарного коллектива.
Обновлено в 07:44
Общество

Камеры наружного наблюдения засняли на видео Добби из «Гарри Поттера»

Проверяя камеры наблюдения в своем доме, американка Вивиан Гомес заметила на экране монитора крошечную фигуру с заостренными ушами и длинными тонкими конечностями.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Экс-глава регионального СК задержан по делу о покушении на губернатора

Сотрудники Следственного комитета и ФСБ задержали экс-руководителя следственного управления СК России по Волгоградской области Михаила Мурзаева, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:41
Политика

Украинцы захотели видеть премьером летавшего в Москву оппозиционера

22 марта этого года бывший кандидат в президенты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко и лидер оппозиционного общественного движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук встретились с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в Москве.
Обновлено в 09:03
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Подозреваемых в убийстве спортсмена в парке доставят в суд

Обновлено в 05:28
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Армия и оружие

Минобороны продолжит параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 01:44
Авто

Появились первые фото обновленного Renault Duster

Известно, что после обновления Renault Duster для индийского рынка останется без дизельной модификации с 85-сильным мотором, а полуторалитровый агрегат мощностью 110 л.с. подвергнут модернизации.
Обновлено в 05:45
Транспорт

Движение поездов по Крымскому мосту запустят в начале декабря

«Открытие продажи билетов на железнодорожные маршруты, которые будут проходить через Крымский мост, планируется за 45 суток до открытия движения пассажирских поездов»,— уточнил господин Назарян.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено вчера в 19:19
Авто

Skoda выпустила кроссовер Karoq Velo для велосипедистов

Компания Skoda представила «велосипедную» версию кроссовера Karoq.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Финские пограничники приняли яхту из России за «трехголового монстра»

В Финляндии сотрудники береговой охраны приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено в 00:24
Футбол

Борьба Риксена: экс-футболист «Зенита» объявил о прощальном вечере

Болезнь отняла у него возможность жить с семьей — теперь он находится в хосписе, болезнь отняла голос и былую мощь, но свой последний вечер Риксен решил провести среди тех, кто помогает ему сохранить его сущность, поддерживает в этой борьбе.
Обновлено в 11:50
Футбол

Черчесов высказался о сборной Кипра

Черчесов считает, что россиян ждет непростой матч, поскольку сборная Кипра – сильная и хорошо организованная команда.
Обновлено в 08:45
Футбол

Руководство «Урала» увеличило бюджет клуба

Бюджет «Урала» на следующий сезон будет увеличен.
Обновлено в 10:58
Экономика

Силуанов объяснил падение доходов россиян

Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
Обновлено в 09:16
Игры

Все части Ведьмака и будущую Cyberpunk 2077 продают с большой скидкой

Сервис цифровой дистрибуции GOG, принадлежащий CD Projekt, запустил акцию Simply: RED .
Обновлено в 08:35
Энергетика

В России с 1 июля цена на газ вырастет на 1,4%

Компания Газпром с 1 июля 2019 года повысит цену на газ для жителей России на 1,4%, сообщает 10 июня «Интерфакс» со ссылкой на приказ Федеральной антимонопольной службы.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Пожар произошел на пороховом заводе в Казани

Обновлено в 10:07
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Общество

Соратника Навального Леонида Волкова арестовали повторно на 15 суток

Обновлено в 09:03
Транспорт

СМИ сообщили о массовом отказе таксистов от заказов в центре Москвы

Московские таксисты стали массово отказываться от заказов в центре города из-за большого количества запрещающих знаков.
Обновлено в 11:22
Политика

Преследование Голунова могут прекратить до прямой линии с Путиным

В Кремле хотят прекратить уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова до «Прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, намеченной на 20 июня.
Обновлено в 11:23
Наука

Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Таран колонны МЧС, ехавшей в Крым, попал на видео

Можно предположить, что водитель фуры по какой-то причине отвлекся от управления или задремал, и умудрился не заметить машины из колонны МЧС, следовавший в Крым для участия в плановых работах по разминированию в районе Керчи.
Обновлено в 09:22
Кино

В России откроется первый кинозал формата ScreenX

Обновлено в 07:07
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