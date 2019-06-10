Футбол
Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42
Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".
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Роналду упал в цене. Впервые за 7 лет Transfermarkt оценил Криштиану дешевле 100 млн евро
Bookmaker-ratings.ru02:13
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Суд приговорил экс-главу Коми Гайзера к 11 годам колонии
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Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора
Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
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Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»
Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
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Энергетика
С 1 июля в России подорожает газ
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая «Газпром» повысит цены на газ для россиян на 1,4%. Рост цен произойдет 1 июля.
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Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
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Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество
Татарстан вынужденно отказался от борьбы с борщевиком
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан Ильдус Габдрахманов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил, что победитель тендера на выполнение работ по борьбе с борщевиком отказался от своих обязанностей.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
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Обновлено в 06:52
Политика
Минюст США передаст в Конгресс документы расследования Мюллера
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США договорился с американским Министерством юстиции о передаче комитету документов, касающихся доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Россией.
Обновлено в 12:27
Наука
Смартфон по кашлю точно определит заболевание дыхательных путей
Особенности кашля, которые анализирует технология, характерны для астмы, пневмонии, заболеваний нижних дыхательный путей, хронической обструктивной болезни легких и других заболеваний.
Обновлено в 07:20
Происшествия
Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Хоккей
«Авангард» продлил контракты с двумя хоккеистами
Новый контракт канадского форварда рассчитан на два года, а договор с российским игроком продлен до окончания следующего сезона.
Обновлено в 12:51
Общество
В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова
В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Политика
Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее
По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Авто
Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке
Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Политика
Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Наука
Днем батарейка, ночью – лампа
На сегодняшний день перовскит является самым перспективным материалом для создания дешевых и высокоэффективных оптоэлектронных и фотовольтаических устройств.
Обновлено 07 июня в 07:17
Футбол
На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлаг
Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 12:50
Футбол
УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов
«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Общество
Опубликована концепция нового КоАП
На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
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Наука
Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»
Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено в 11:03
Политика
Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Происшествия
Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет
Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Происшествия
В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»
В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26