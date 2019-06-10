Футбол

Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он «Золотой мяч»Евро-футбол.ру 08:42

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос, заслуживает ли он "Золотой мяч".
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Криштиану Роналду: «Заслуживаю ли я „Золотой мяч“? Это решать не мне»

Спорт-Экспресс07:10

Роналду оценил свои шансы на получение «Золотого мяча»

Матч ТВ08:35

Роналду: я выиграл три трофея и был хорош, как всегда. Что ещё можно сделать?

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Роналду: в этом сезоне я был как всегда хорош

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Роналду отказался оценить свои шансы на «Золотой мяч»

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Роналду о «Золотом мяче»: «Я выиграл три трофея и был в порядке, как всегда. Что я еще могу сделать»?

Sports.ru06:32

Роналду упал в цене. Впервые за 7 лет Transfermarkt оценил Криштиану дешевле 100 млн евро

Bookmaker-ratings.ru02:13
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Суд приговорил экс-главу Коми Гайзера к 11 годам колонии

Обновлено в 06:29
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Экс-глава волгоградского СК задержан за покушение на губернатора

Бывшего начальника управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаила Музраева задержали по делу о покушении на губернатора региона, сообщила РИА Новости официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 11:59
Общество

Глава Кузбасса отреагировал на просьбу жителей об убежище в Канаде

Обновлено в 12:03
Кино

Глава совета Фонда кино Владимир Толстой оценил сериал «Чернобыль»

Советник президента России по культуре и глава совета Фонда кино Владимир Толстой посмотрел две серии нашумевшего телесериала "Чернобыль" и поделился своими мыслями.
Обновлено в 11:55
Энергетика

С 1 июля в России подорожает газ

В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 13 мая «Газпром» повысит цены на газ для россиян на 1,4%. Рост цен произойдет 1 июля.
Обновлено в 01:41
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

Главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева освободили по УДО

Обновлено в 10:44
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Общество

Татарстан вынужденно отказался от борьбы с борщевиком

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Татарстан Ильдус Габдрахманов в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил, что победитель тендера на выполнение работ по борьбе с борщевиком отказался от своих обязанностей.
Обновлено в 12:06
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Единоборства

Джастин Бибер вызвал на бой Тома Круза

Обновлено в 06:52
Политика

Минюст США передаст в Конгресс документы расследования Мюллера

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США договорился с американским Министерством юстиции о передаче комитету документов, касающихся доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам расследования якобы имевшего место сговора между предвыборным штабом президента США Дональда Трампа и Россией.
Обновлено в 12:27
Наука

Смартфон по кашлю точно определит заболевание дыхательных путей

Особенности кашля, которые анализирует технология, характерны для астмы, пневмонии, заболеваний нижних дыхательный путей, хронической обструктивной болезни легких и других заболеваний.
Обновлено в 07:20
Происшествия

Экспертиза не нашла наркотики в смывах с рук Ивана Голунова

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ в контрольных смывах с рук и срезах ногтей журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 03:38
Хоккей

«Авангард» продлил контракты с двумя хоккеистами

Новый контракт канадского форварда рассчитан на два года, а договор с российским игроком продлен до окончания следующего сезона.
Обновлено в 12:51
Общество

В Петербурге раскупили газеты с обложками в поддержку Ивана Голунова

В Петербурге раскупили все газеты с обложками в поддержку журналиста Ивана Голунова, задержанного по обвинению в сбыте наркотиков.
Обновлено в 06:14
Политика

Лавров обсудил с главой ПАСЕ восстановление прав России в ассамблее

По словам Лаврова, восстановление прав российской делегации «соответствует духу и букве устава СЕ», а также и решениям, принятым на сессии Комитета министров Совета Европы, состоявшейся 17 мая.
Обновлено в 12:56
Авто

Названы 5 автоновинок 2019 года на российском рынке

Специалисты собрали пятёрку самых интересных и ожидаемых автомобильных новинок, которые представят публике до конца 2019 года.
Обновлено в 11:31
Политика

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Наука

Днем батарейка, ночью – лампа

На сегодняшний день перовскит является самым перспективным материалом для создания дешевых и высокоэффективных оптоэлектронных и фотовольтаических устройств.
Обновлено 07 июня в 07:17
Происшествия

Сотрудницу АЛРОСА арестовали за кражу алмазов на миллионы долларов

Обновлено в 03:21
Футбол

На матче сборных России и Кипра завтра ожидается аншлаг

Российский футбольный союз реализовал все билеты на игру отборочного турнира чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 12:50
Футбол

УЕФА не имеет предложений по изменению Лиги чемпионов

«Никаких конкретных предложений относительно возможных изменений в Лиге чемпионов УЕФА не существует, обсуждения по этой теме ведутся только на консультационной основе», — сказано в заявлении.
Обновлено в 12:35
Общество

Опубликована концепция нового КоАП

На сайте правительства опубликовали концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Обновлено в 09:41
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Наука

Ученые рассказали, как из «совы» превратиться в «жаворонка»

Команда ученых из Великобритании и Австралии опубликовала рекомендации по изменению циркадных ритмов для людей, которые привыкли поздно ложиться и поздно вставать.
Обновлено в 11:03
Политика

Москалькова рассказала о реакции Путина на дело Голунова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова, встретившаяся в понедельник, 10 июня с главой государства Владимиром Путиным, сообщила, что президент положительно отреагировал на просьбу о расследовании фактов применения силы к журналисту "Медузы" Ивану Голунову, который в настоящее время находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Начальник отдела, сотрудники которого задержали Голунова: «никаких несостыковок» в деле журналиста нет

Начальник подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу Москвы полковник Андрей Щиров сказал «Настоящему времени», что «никаких несостыковок» в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова нет.
Обновлено в 12:42
Происшествия

В Москве неизвестный разгромил редакцию «Сноба»

В Москве в ночь на 10 июня неизвестный разгромил редакцию «Сноба», сообщила главный редактор издания Ксения Чудинова на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:26
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