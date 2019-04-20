Роналду ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе»Матч ТВ вчера в 14:43

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что он намерен покинуть команду в конце сезона. В четверг La Repubblica сообщила, что вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов побудил Роналду пересмотреть свое будущее в клубе, хотя контракт форварда с бело-черными рассчитан до лета 2022 года.

Роналду ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе»

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