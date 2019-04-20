Футбол

Роналду ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе»Матч ТВ вчера в 14:43

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что он намерен покинуть команду в конце сезона. В четверг La Repubblica сообщила, что вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов побудил Роналду пересмотреть свое будущее в клубе, хотя контракт форварда с бело-черными рассчитан до лета 2022 года.
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Роналду: я остаюсь в «Ювентусе», 1000%

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Криштиану Роналду: «1000%, что останусь в „Юве“»

Sports.ruвчера в 14:40

Роналду: «Я остаюсь в «Ювентусе». Это точно, 1000%»

Sport24.ruвчера в 15:03

Роналду ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе»

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Криштиану Роналду: «Останусь в „Ювентусе“, 1000 процентов»

Спорт-Экспрессвчера в 15:22

Роналду: «Остаюсь в «Ювентусе», 1000%»

Бомбардир.рувчера в 15:21

Роналду: я на тысячу процентов остаюсь в «Ювентусе»

Чемпионатвчера в 16:04
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Общество

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Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил, что не будет пропускать финальную часть Лиги наций, которая пройдет в его стране.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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