Футбол
Роналду ответил на вопрос о своем будущем в «Ювентусе»Матч ТВ вчера в 14:43
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что он намерен покинуть команду в конце сезона. В четверг La Repubblica сообщила, что вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов побудил Роналду пересмотреть свое будущее в клубе, хотя контракт форварда с бело-черными рассчитан до лета 2022 года.
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Политика
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Общество
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Футбол
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Обновлено в 04:59
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
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Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен
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Обновлено в 06:09
Общество
В состоянии писателя Быкова отмечена положительная динамика
Обновлено вчера в 21:03
Транспорт
Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет
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Общество
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Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
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Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
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Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
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