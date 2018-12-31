Футбол

Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами
Lenta.ru
вчера в 14:43

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам. Слова футболиста приводит sport.es. Форвард признался, что личные награды для него — совсем не главное.
Lenta.ruвчера в 14:43

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Роналду: Не одержим индивидуальными наградами

Нева Спортвчера в 14:50

Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами

Lenta.ruвчера в 14:43

Криштиану Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами»

Sports.ruвчера в 10:31

Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами»

Евро-футбол.рувчера в 09:23

Роналду: я не одержим индивидуальными наградами

Чемпионатвчера в 09:21

Роналду: «Я не одержим индивидуальными наградами. Конец света не наступает, когда я их не выигрываю»

Бомбардир.рувчера в 10:54

Роналду: «В 2018-м забил, наверное, свой лучший гол»

Soccer.ruвчера в 10:43
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Происшествия

Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Обновлено вчера в 18:26
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Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов после взрыва газа и последующего обрушения подъезда дома в Магнитогорске.
Обновлено вчера в 23:21
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Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

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При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
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Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом

Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
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В Свердловской области сошли с рельсов 16 вагонов с углем

Груженные углем вагоны сошли во вторник, 1 января, с рельсов в Свердловской области.
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Происшествия

Судьба 79 человек остается неизвестной после взрыва в Магнитогорске

Судьба 79 жильцов девятиэтажки в Магнитогорске, где сегодня в шесть утра из-за взрыва газа обрушилась часть дома, остается неизвестной.
Обновлено вчера в 01:44
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Военные США извинились за «новогоднюю» шутку о бомбардировке

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Экономика

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
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Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
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Экономика

Ставка НДС выросла до 20 процентов

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2019 года увеличилась с 18 до 20 процентов.
Обновлено в 00:27
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Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 00:59
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Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
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Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика

В России вступает в силу конвенция о социальном обеспечении

В России с 1 января вступает в силу конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
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Происшествия

Пострадавшим от взрыва в Магнитогорске бесплатно восстановят паспорта

Полиция окажет пострадавшим от взрыва бытового газа в Магнитогорске всю необходимую помощь в восстановлении утраченных в результате ЧП документов, сообщили в главном управлении МВД по Челябинской области.
Обновлено вчера в 03:28
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В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

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Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

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Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
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Порошенко пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Украинский президент Петр Порошенко в своем новогоднем обращении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу, поздравив всех, кто вместе с Незалежной встречал Новый год по киевскому времени.
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Происшествия

Число жертв при обрушении дома в Магнитогорске возросло до семи

Число погибших при обрушении части дома в Магнитогорске возросло до семи, пятеро опознаны, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 00:28
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Новогоднее поздравление Порошенко разозлило пользователей соцсетей

Пользователи соцсетей не оценили новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, опубликованное в твиттере.
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Армия и оружие

Трамп продлил срок вывода войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп согласился продлить срок вывода американских войск из Сирии до четырех месяцев.
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Трамп назвал 2018 год годом «исторических достижений»

Администрация Дональда Трампа по итогам первых двух лет нахождения у власти является самой успешной в истории США.
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Американец Флойд Мэйуэзер-младший после победы над японским бойцом Тенсином Насукавой заявил, что не планирует возобновлять карьеру в профессиональном боксе.
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МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

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Под завалами дома в Магнитогорске обнаружили тела еще троих погибших

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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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