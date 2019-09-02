Футбол

Матч ТВМатч ТВРоналду отказался носить значок лучшего игрока серии А прошлого сезона

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Сообщается, что португалец стал единственным из всех, кто отказался носить значок. Он не захотел ставить себя выше партнеров по «Ювентусу». В прошлом сезоне Роналду в составе туринского клуба выиграл чемпионат Италии.
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Роналду отказался носить значок лучшего игрока серии А

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