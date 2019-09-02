Футбол
Матч ТВРоналду отказался носить значок лучшего игрока серии А прошлого сезона
Сообщается, что португалец стал единственным из всех, кто отказался носить значок. Он не захотел ставить себя выше партнеров по «Ювентусу». В прошлом сезоне Роналду в составе туринского клуба выиграл чемпионат Италии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:59, Ашберн
Экономика
КамАЗ влез в убытки на ₽3,2 млрд. Тяжелые грузовики покупают плохо
Чистый убыток КамАЗа за первое полугодие 2019 года составил ₽3,2 млрд. В таком же периоде прошлого года у компании была прибыль — ₽1,8 млрд.
РБК 03:07
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Армия и оружие
Главного военного прокурора Украины уволили
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.
РБК 04:51
Кино
Новый персонаж появится в мультфильме «Возвращение в Простоквашино»
Новый персонаж мультфильма «Возвращение в Простоквашино» появится в 20-м эпизоде, который выйдет в сентябре.
Вечерняя Москва вчера в 23:54
Энергетика
Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель
Экономика России не будет испытывать негативного влияния при стоимости нефти на уровне $40 за баррель, заявил в интервью ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин.
Ведомости вчера в 20:54
Авто
В России уникальный суперкар Bugatti продали за 234 миллиона рублей
В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Общество
Сын Зеленского пошел в первый класс
Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.
Газета.Ru 02:48
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Политика
Премьер Грузии уходит в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Футбол
Вячеслав Караваев продолжит карьеру в «Зените»
Все про Спорт ру вчера в 23:41
Футбол
Олег Кононов: Принимаю это поражение на себя
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов после поражения от "Зенита" (0:1) рассказал на пресс-конференции о вирусе, поразившем его футболистов, и взял на себя вину за неудачу.
Российская газета вчера в 15:37
Политика
Режиссёр Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга
Владимир Бортко заверил, что отказ от выборов – его личное решение и что на него не влияли ни Смольный, ни Кремль, ни КПРФ.
Эхо Москвы 30 августа в 15:01
Происшествия
Суд рассмотрит в закрытом режиме дело родителей, взявших ребенка на митинг
Суд в Москве закрыл процесс по иску городской прокуратуры о лишении родительских прав Ольги и Дмитрия Проказовых.
Политика Сегодня 04:53
Политика
Президент Молдавии прибыл в Москву с рабочим визитом
Рабочий визит в Москву совершил президент Молдавии Игорь Додон.
REGNUM 02:25
Экономика
В ПФР предложили пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии
ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год.
RT на русском вчера в 23:18
Армия и оружие
В США заявили об опасности новых технологий в системе ядерного оружия
Уорк не исключает пользы от внедрения высоких технологий в военной сфере, но призывает ограничить их применение в системе ядерного контроля.
RT на русском 02:55
Авто
Стало известно российское название кроссовера Geely SX11
Кроссовер Geely SX11 будет представлен в России как Coolray.
Автостат 02:27
Финансы
ЦБ предупредил о близкой к пиковой кредитной нагрузке россиян
С учетом всех займов общая долговая нагрузка населения за первое полугодие увеличилась с 9,9 до 10,4%. При этом, отметили в ЦБ, это значение показателя является заниженным, поскольку учитывается располагаемый доход населения России в целом, в том числе тех россиян, у которых нет кредитов.
РБК 04:09
Общество
Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов
Владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в растрате и мошенничестве, предложил построить спортзал в СИЗО «Лефортово», где содержится в ожидании суда, за свой счет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
Lenta.ru 04:31
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Финансы
ЦБ Китая понизил курс юаня до нового минимума с марта 2008 года
Народный банк Китая понизил в понедельник курс жэньминьби (официальное название китайской валюты) на 4 базисных пункта до 7,0883 юаня за $1.
ТАСС 00:33
Экономика
ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин
Центробанк предложил освободить Российский союз автостраховщиков (РСА) от функций куратора техосмотра автомобилей, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
Ведомости вчера в 19:56
Происшествия
В Якутии медведь напал на женщину
Газета.Ru 03:40
Происшествия
В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека
Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Экономика
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
РИА Новости 04:03
Автоспорт
Маттиа Бинотто: «Леклер обогнал бы Феттеля и без указаний с мостика»
Безусловно, на определенном отрезке дистанции Себ был быстрее, но Леклер и так обогнал бы его благодаря другой стратегии.
Sports.ru 04:18