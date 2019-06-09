Роналду остановил автобус сборной Португалии ради 11-летнего мальчикаLenta.ru 04:50

По пути в отель форвард увидел мальчика, стоявшего с плакатом, на котором было написано «Криштиану Роналду, обними меня». Он попросил водителя остановиться, пригласил болельщика в салон и сфотографировался с ним. Источник пишет, что 11-летний мальчик борется с лейкемией.

Спорт день за днем

Музыка Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта Дочь звезды Голливуда и бывшего губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за актера Криса Пратта.

Происшествия Неизвестный «заминировал» Останкинскую телебашню Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что существует угроза взрыва в Останкинской телебашне.

Здоровье Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

Происшествия Появилось видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи Как сообщалось, утром в воскресенье в Сочи столкнулись два туристических автобуса, в результате пострадали 15 человек, среди них один ребенок.

Политика Партия Порошенко назвала первую пятерку своего избирательного списка Помимо Порошенко в первой пятерке списка «Европейской солидарности» оказались глава Верховной Рады Андрей Парубий, его первый заместитель Ирина Геращенко, бывший командующий сил «АТО», командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Михаил Забродский и певица и общественный деятель София Федчина.

Музыка Макаревич объяснил отмену выступления «Машины времени» в День России Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему запланированное выступление группы в рамках концерта в День России было отменено, радиостанции «Говорит Москва».

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества В России ввели штраф за повторное незаконное подключение к электрическим и тепловым сетям. Соответствующий закон вступил в силу 9 июня.

Шоу-бизнес Инна Воловичева обустраивает семейное гнездышко Известная экс-участница телешоу «Дом-2» Инна Воловичева взялась за осуществление аналогичного проекта, но только для самой себя и своей семьи, которой она успела обзавестись за восемь лет, прошедших с момента ее ухода из шоу.

Политика Протестующие пришли к месту съезда партии Зеленского в Киеве Протестующие, представившиеся "делегацией из Харькова" собрались возле места, где пройдет съезд партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа".

Энергетика Белоруссия вернула России 450 тыс. т грязной нефти "Реверсом на территорию РФ возвращено 450 тыс. тонн загрязненной нефти", - говорится в сообщении.

Технологии Секретный самолет-пулю готовят к первому полету в США В США в аэропорту Южной Калифорнии заметили имеющий форму пули самолет Celera 500L, разработки которого американская компания Otto Aviation ведет в секрете уже десять лет.

Авто Составлен топ-5 настоящих мужских внедорожников В ТОПе числится пять внедорожников и ожидаемо на первом месте располагается Mercedes G-Class.

Футбол Дзагоевым заинтересовался клуб из чемпионата Мексики Мексиканский футбольный клуб "Тигрес" интересуется трансфером полузащитника московского ЦСКА и сборной России Аланом Дзагоевым, сообщает eluniversal.com.

Армия и оружие Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.

Общество Андрей Макаревич и Чулпан Хаматова выступили в поддержку Голунова Известные актеры, писатели и музыканты включились в кампанию в поддержку специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Порошенко назвал целью своей партии разрыв отношений с Россией Бывший президент Украины Пётр Порошенко в ходе съезда партии «Европейская солидарность» заявил, что основой его политической силы на предстоящих выборах в Верховную раду будет дальнейший разрыв отношений с Россией.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Здоровье Частое мытье рук приводит к снижению иммунитета Дерматологи сообщают о том, что проблемы иммунитета, а также сухости и шелушения рук связаны с тем, что большинство людей имеют неправильное представление о мытье рук, тем самым подвергая не только своё, но и детское здоровье.